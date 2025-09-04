Quatre Suisses sur cinq sont satisfaits de leur situation, malgré l'augmentation des crises, selon un sondage de l'institut gfs.bern publié jeudi. Mais la population exprime certaines craintes pour l'avenir.

Quatre Suisses sur cinq sont satisfaits de leur situation, malgré l'augmentation des crises. (image d'illustration) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Selon l'enquête «Comment ça va, la Suisse?» réalisée pour le compte de la SSR, les Helvètes évaluent positivement leur état d'esprit, mais aussi certaines caractéristiques du pays, telles que la stabilité politique, la formation, la liberté et la prospérité. En outre, le sentiment de sécurité est particulièrement élevé: neuf personnes sur dix assurent se sentir en sécurité au quotidien.

Malgré cette satisfaction générale dans la population de plus de 16 ans, les Suisses regardent l'avenir avec un scepticisme croissant. Plus de 70% d'entre eux sont convaincus que l'époque de l'insouciance est révolue.

Seule une personne sur cinq pense que les enfants d'aujourd'hui peuvent grandir dans l'insouciance, plus qu'aucune génération avant la leur.

Au sommet des préoccupations figurent les primes d'assurance maladie, que 85% des personnes interrogées jugent problématiques.

L'inquiétude augmente aussi concernant les conflits dans le monde et les conséquences négatives des nouvelles technologies, alors que la menace d'une pénurie d'énergie a perdu en importance depuis le dernier sondage réalisé en 2023.

L'égoïsme en hausse

Le socle de valeurs communes qui unissent la Suisse a également rétréci. Une très large majorité des Suisses (84%) considère que les gens sont devenus plus égoïstes et moins attentifs aux autres. Mais dans le même temps, plus de 80% des personnes sondées affirment se comporter elles-mêmes avec respect dans la vie de tous les jours.

Pour cette enquête, l'institut gfs.bern a interrogé plus de 55'000 personnes âgées de plus de 16 ans. Il s'agit du troisième sondage de ce type depuis 2023.

Et la santé?

S'ils sont globalement satisfaits de leur situation, de moins en moins de Suisses se sentent en forme. Le sentiment de bien-être physique des Suisses s'est dégradé ces cinq dernières années: seuls 11% de la population se sentent en très bonne santé. En 2020, ce chiffre était deux fois plus élevé.

Selon une autre étude, sur la santé cette fois-ci, publiée ce jeudi par l'institut de recherche Sotomo, la tendance négative est la plus marquée chez les jeunes adultes. La perception de la santé de la population en âge de travailler s'est détériorée, alors que la proportion de personnes âgées – et donc plus souvent atteintes dans leur santé – augmente en raison de l'évolution démographique.

La part des personnes souffrant de problèmes de santé a légèrement augmenté, selon le relevé du milieu de l'année: 38% des personnes interrogées se sentent soit malades, soit en mauvaise santé, un niveau record depuis 2020.

Epuisement largement répandu

La part des personnes qui se sont souvent senties mal est restée stable. Un peu plus d'un tiers des personnes interrogées ont indiqué avoir été effectivement malades – une valeur similaire à celle des deux années précédentes. Le nombre moyen de jours de maladie par personne est également resté inchangé à 4,6 jours par an.

Plus des deux tiers, soit 69%, ont dû lutter contre l'épuisement et la fatigue; 49% se sont plaints de douleurs et 41% de stress.

La Suisse dort mal

Pour la première fois, Sotomo a examiné le sommeil de plus près. L'enquête constate que seul un cinquième de la population est exempt de problèmes de sommeil réguliers.Là encore, les jeunes sont particulièrement concernés: près de la moitié des 18-35 ans déclarent ne pas se réveiller reposés, contre 17 % des plus de 65 ans.

Sotomo a réalisé l'étude sur mandat de la caisse-maladie CSS et a collecté les données entre le 4 et le 25 juin. L'institut de recherche a utilisé les données de quelque 2800 personnes des trois régions linguistiques.