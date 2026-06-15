La population suisse se croit en meilleure santé qu'elle ne l'est en réalité. Cancer, maladies cardiovasculaires, diabète ou démence, les Suisses sous-estiment systématiquement leur risque personnel de développer ces maladies, selon une récente étude.

Cancer, démence, diabète: la population suisse pense que ce risque ne concerne que les autres (mage d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

L'étude «Health Forecast», financée par l'assurance maladie Sanitas, met en évidence une tendance frappante: la population est consciente de l'existence de maladies graves, mais elle se considère souvent comme moins exposée que ses pairs du même sexe.

Cette insouciance est particulièrement flagrante en ce qui concerne le diabète et la démence. Seules 16% des personnes interrogées estiment que leur risque personnel de développer un diabète de type 2 est supérieur à la moyenne. Or, selon Health Forecast, ce risque sur toute la durée de vie peut atteindre 40% dans les pays industrialisés. En ce qui concerne la démence, ce chiffre n'est même que de 13%. De même, pour le cancer, seule une personne sur cinq environ se considère comme plus exposée.

Maladies cardiovasculaires

Les Suisses et Suissesses ont tendance à reconnaître un risque accru concernant les maladies cardiovasculaires, 28% estiment que leur risque personnel est supérieur à la moyenne.

Des différences apparaissent également entre les hommes et les femmes. En matière de risque de cancer, les femmes se montrent plus prudentes: 24% d’entre elles estiment que leur risque est supérieur à la moyenne, contre 18% chez les hommes. Pour les maladies cardiovasculaires, c'est l'inverse: 31% des hommes se considèrent comme plus exposés, contre 25% des femmes.

Dans le cadre de cette étude, environ 2500 personnes âgées de 18 à 74 ans ont été interrogées dans toute la Suisse. Les résultats ont été intégrés dans l'ouvrage intitulé «Health Forecast – Idées pour une vie saine», qui paraîtra mardi.