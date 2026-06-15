  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Etude La population suisse sous-estime les risques pour la santé

ATS

15.6.2026 - 16:00

La population suisse se croit en meilleure santé qu'elle ne l'est en réalité. Cancer, maladies cardiovasculaires, diabète ou démence, les Suisses sous-estiment systématiquement leur risque personnel de développer ces maladies, selon une récente étude.

Cancer, démence, diabète: la population suisse pense que ce risque ne concerne que les autres (mage d'illustration).
Cancer, démence, diabète: la population suisse pense que ce risque ne concerne que les autres (mage d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

15.06.2026, 16:00

15.06.2026, 16:02

L'étude «Health Forecast», financée par l'assurance maladie Sanitas, met en évidence une tendance frappante: la population est consciente de l'existence de maladies graves, mais elle se considère souvent comme moins exposée que ses pairs du même sexe.

Cette insouciance est particulièrement flagrante en ce qui concerne le diabète et la démence. Seules 16% des personnes interrogées estiment que leur risque personnel de développer un diabète de type 2 est supérieur à la moyenne. Or, selon Health Forecast, ce risque sur toute la durée de vie peut atteindre 40% dans les pays industrialisés. En ce qui concerne la démence, ce chiffre n'est même que de 13%. De même, pour le cancer, seule une personne sur cinq environ se considère comme plus exposée.

Maladies cardiovasculaires

Les Suisses et Suissesses ont tendance à reconnaître un risque accru concernant les maladies cardiovasculaires, 28% estiment que leur risque personnel est supérieur à la moyenne.

Des différences apparaissent également entre les hommes et les femmes. En matière de risque de cancer, les femmes se montrent plus prudentes: 24% d’entre elles estiment que leur risque est supérieur à la moyenne, contre 18% chez les hommes. Pour les maladies cardiovasculaires, c'est l'inverse: 31% des hommes se considèrent comme plus exposés, contre 25% des femmes.

Dans le cadre de cette étude, environ 2500 personnes âgées de 18 à 74 ans ont été interrogées dans toute la Suisse. Les résultats ont été intégrés dans l'ouvrage intitulé «Health Forecast – Idées pour une vie saine», qui paraîtra mardi.

Les plus lus

Donald Trump est arrivé à Genève avant de repartir pour Evian
«J'ai été réduit à l'état d'esclave» : un Français forcé de travailler en Allemagne saisit la CEDH
«Ma femme étant neuchâteloise, il y aura une certaine pression à la maison»
Sous haute tension, suivez le G7 d’Evian et les manifestations
«Quand il me fait des chatouilles, ce n'est pas normal» - Une mère sort un livre stupéfiant
Guy Parmelin accueille Ursula von der Leyen et Antonio Costa