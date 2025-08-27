  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Sondage La population suisse veut l'égalité pour les personnes LGBTQ

ATS

27.8.2025 - 10:30

En Suisse romande et alémanique, la population soutient l’égalité et la protection des personnes LGBTQ, selon une étude réalisée par l’institut de recherche gfs-Zurich. 83% des sondés ont répondu positivement à une question à ce sujet.

Plus des deux tiers des sondés (69%) se sont déclarés préoccupés par les agressions et les discriminations dont sont victimes les personnes LGBTQ en Suisse (photo d'illustration).
Plus des deux tiers des sondés (69%) se sont déclarés préoccupés par les agressions et les discriminations dont sont victimes les personnes LGBTQ en Suisse (photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

27.08.2025, 10:30

27.08.2025, 10:37

Selon l’étude, le soutien à l'égalité et à la protection des personnes LGBTQ est resté stable quel que soit le sexe, l'âge, la région linguistique, le niveau d'éducation, l'affiliation politique et le type d'habitat.

En parallèle, 69% des personnes interrogées se sont dites préoccupées par la recrudescence des agressions et des discriminations à l'encontre des personnes queer. Seuls les partisans de l'UDC (57%) ont affirmé ne pas être inquiétés par ce phénomène.

84% des personnes interrogées réclament une interdiction légale de la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle sur le lieu de travail. 72% des sondés se prononcent aussi en faveur d'une interdiction nationale des «thérapies de conversion».

Ces chiffres contredisent clairement l'affirmation souvent relayée par les médias et les responsables politiques selon laquelle la communauté LGBTQ serait trop exigeante et susciterait donc le rejet, a déclaré mercredi Pink Cross, qui a commandé l'étude. Le soutien de la société à l'égalité et à la protection des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et queer est largement ancré et transcende les clivages politiques.

Pour cette étude, 1010 personnes ont été interrogées entre le 2 et le 28 avril de cette année. Selon ses auteurs, l'étude est représentative de la population adulte en Suisse alémanique et romande.

Les plus lus

Météo dantesque : un véritable déluge va s’abattre sur la Suisse
Des fonctionnaires provoquent la fureur de Donald Trump
Immobilier et prévoyance: 7 erreurs qui coûtent cher à la retraite
Deux morts et quatre blessés sur le lac de Zurich
Macron valide un vote à haut risque et tente d'éviter le chaos
Jason Joseph : «Je râle à haut niveau cette saison...»