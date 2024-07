Besoin d'aide à la Poste? Il faudra débourser 5 francs

Ils devraient mettre aussi une taxe quand on rentre dans la poste....pour le personnel d'entretien... et pourquoi pas taxer l'air que nous consommons dans la poste...mmmhhh idée à retenir...

Cernunnos

Où va La Poste Suisse ? Seul son PDG et ses sbires le savent. Heureusement que nous ne le savons pas. Mais une chose est sûr pas dans la bonne direction. Et pour une ex-régie de service public de la Confédération, elle oublie que sans clients, ils peuvent mettre la clé sous le paillasson et le président directeur général peut oublier son bonus et son gargantuesque salaire. Mais de toute façon il s'enfout. Quand une boîte ne le paie pas assez, comme les singes qui sautent de branches, il rebondit dans d'autres boîtes prêtes à assurer son train de vie avec un parachute doré. Tout ça ne devrait pas exister. Avec ces PDG le service public est sur la paille.