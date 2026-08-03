La Poste suisse maintient son objectif de zéro émission nette à partir de 2040. L'entreprise reporte toutefois une partie de ses objectifs climatiques à une date ultérieure, a-t-elle indiqué lundi à Keystone-ATS.

En matière de mobilité électrique, d’énergies renouvelables, de bâtiments à haute efficacité énergétique et de réduction des émissions de CO2 dans les transports, l’entreprise entend maintenir le cap.

Malgré ces ajustements, la Poste respecte les exigences légales, a souligné l'entreprise, revenant sur une informaiton du journal Blick. L'objectif intermédiaire de réduction des émissions de CO2 d'ici 2030 devrait quant à lui rester inchangé, a précisé le géant jaune.

En ce qui concerne la capture et le stockage des émissions de CO2 issues de ses propres activités, la Poste souhaite se donner plus de temps: l’objectif doit désormais être atteint d’ici 2040. Des changements ont également eu lieu en partie au sein de la chaîne de valeur. Cela s’explique par le fait que le marché de la capture et du stockage du CO2 se développe plus lentement que la Poste ne l’avait initialement prévu.

Dans la mesure de ses possibilités économiques, le géant jaune travaille avec ses partenaires pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 au plus tard. Selon l'entreprise, les principaux défis se situent toutefois, dans les domaines où La Poste ne peut pas décider seule, comme par exemple en matière d’approvisionnement.

En ce qui concerne les objectifs climatiques, l’accent est mis davantage sur les domaines où un impact direct peut être obtenu. En matière de mobilité électrique, d’énergies renouvelables, de bâtiments à haute efficacité énergétique et de réduction des émissions de CO2 dans les transports, l’entreprise entend maintenir le cap.