La Poste doit disposer d'une plus grande flexibilité pour la distribution à domicile des lettres, des colis et des quotidiens. Le Conseil fédéral a mis en consultation mercredi jusqu'au 6 août une révision de l'ordonnance.

Lettres, colis et paquet pourront arriver plus tard qu'aujourd'hui (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Cette révision partielle s'inscrit dans un contexte de baisse massive du nombre de lettres distribuées physiquement. Elle doit permettre à l'entreprise d'optimiser ses processus tout en tenant compte du degré élevé de numérisation dans la population et les entreprises. Les prestations relevant du service universel doivent être fournies de manière plus efficace et plus rentable.

La Poste sera tenue de respecter à 90% le délai de livraison pour les lettres, les colis et les quotidiens en abonnement. Actuellement, ces délais sont de 97%, respectivement 95% pour les quotidiens. Ce changement lui permettra une plus grande marge de manoeuvre pour gérer les périodes de pic comme Noël ou le Black Friday.

Le Conseil fédéral veut aussi contraindre La Poste à distribuer les envois postaux dans toutes les zones habitées à l'année, et non plus, comme prescrit depuis 2021, dans toutes les maisons habitées à l'année.

Envois électroniques

À l'avenir, le service universel mettra davantage l'accent sur les contenus numériques. Dans le trafic des paiements, il doit inclure un moyen de paiement accepté pour les paiements en ligne, comme une carte de débit ou une application de paiement et prévoir l'accès numérique au service de paiement électronique (e-banking).

Dans le domaine des services postaux, un canal de distribution numérique complète le service universel, sans remplacer la distribution physique.

Dans un environnement de plus en plus numérisé, les nouvelles offres font office de passerelles entre les services physiques et numériques. Les mesures doivent permettre d'atténuer la charge financière du service universel jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi révisée sur la poste, et de stabiliser temporairement le financement autonome du service universel.