élections La première ministre japonaise veut dissoudre la chambre basse

ATS

10.1.2026 - 06:45

Le gouvernement de la première ministre Sanae Takaichi récolte 70% d'opinions favorables (archives).
Le gouvernement de la première ministre Sanae Takaichi récolte 70% d'opinions favorables (archives).
ATS

La première ministre japonaise Sanae Takaichi envisage une dissolution de la chambre basse du Parlement à la fin janvier, avec des élections dans les semaines suivantes, avancent les médias nippons samedi. Son gouvernement est crédité d'opinions largement favorables.

Keystone-SDA

10.01.2026, 06:45

Selon le Yomiuri Shimbun, citant des sources gouvernementales anonymes, la dissolution pourrait intervenir lors de la séance du 23 janvier, avec des élections législatives «très probablement organisées entre début et mi-février» dans ce scénario.

Sans citer de sources, le Mainichi Shimbun voit une «opinion persistante» au sein du gouvernement japonais en faveur d'une dissolution rapide, «tant que les chiffres d'approbation sont hauts, afin de solidifier ses fondations» au Parlement. Il évoque, lui aussi, la date du 23 janvier.

70% d'opinions favorables

La première ministre a été nommée en octobre, alors à la tête d'une coalition minoritaire, qui est devenue très légèrement majoritaire le mois suivant à la chambre basse, à la faveur du ralliement de trois autres élus.

Le gouvernement Takaichi récolte 70% d'opinions favorables, d'après la presse locale, ce qui pourrait la placer dans de bonnes conditions pour renforcer sa base parlementaire en cas de scrutin, et faciliter l'adoption de ses projets.

La coalition au pouvoir reste toutefois minoritaire à la chambre haute.

