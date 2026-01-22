Le président américain Donald Trump sera à nouveau la tête d'affiche du Forum économique mondial (WEF) jeudi. La première séance de son «Conseil de paix» doit avoir lieu à Davos (GR).

Le président Donald Trump s'adresse aux médias après une réunion lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos, en Suisse, le mercredi 21 janvier 2026. (AP Photo/Markus Schreiber) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Plus d'une dizaine de chefs d'Etats et de ministres sont annoncés comme participants à cette séance. Parmi eux, on trouve l'allié de M. Trump, le président argentin Javier Milei, ainsi que le président de l'Azerbaïdjan Ilham Aliyev et la présidente du Kosovo Vjosa Osmani-Sadriu.

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio, le gendre de Donald Trump Jared Kushner et l'émissaire spécial américain Steve Witkoff seront aussi présents. Le conseil, initialement conçu pour faire avancer le plan de paix à Gaza, a pris ces derniers jours des allures de concurrent privé à l'ONU pour régler les conflits dans le monde.

Depuis le week-end dernier, divers pays ont indiqué avoir reçu une invitation pour le rejoindre, notamment la Suisse, la France, l'Allemagne, le Canada, la Russie et la Chine. La Suisse étudie encore la question, tandis que la France a déjà clairement indiqué son refus.

Discours fleuve

Cette réunion intervient alors que le président américain a mis la pression sur l'Europe pour obtenir le Groenland. Il a réitéré ses velléités mercredi à Davos lors d'un discours fleuve extrêmement attendu avant d'annoncer sur son réseau social Truth Social la levée de ses menaces de nouvelles taxes douanières visant huit pays européens si le territoire autonome danois ne lui était pas cédé.

Le républicain a également tenu des propos sur la Suisse faisant craindre un retour de droits de douane élevés. Le président de la Confédération Guy Parmelin s'est toutefois montré relativement confiant à l'idée que les négociations sur le taux de 15% appliqué depuis novembre se concrétisent à l'issue d'un échange «courtois mais court» avec son homologue.

Le Vaudois ainsi que le ministre suisse des affaires étrangères Ignazio Cassis doivent faire le bilan de la semaine jeudi.