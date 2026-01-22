  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

WEF de Davos Trump organise son «Conseil de paix», la Suisse se tâte, la France décline

ATS

22.1.2026 - 06:57

Le président américain Donald Trump sera à nouveau la tête d'affiche du Forum économique mondial (WEF) jeudi. La première séance de son «Conseil de paix» doit avoir lieu à Davos (GR).

Le président Donald Trump s'adresse aux médias après une réunion lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos, en Suisse, le mercredi 21 janvier 2026. (AP Photo/Markus Schreiber)
Le président Donald Trump s'adresse aux médias après une réunion lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos, en Suisse, le mercredi 21 janvier 2026. (AP Photo/Markus Schreiber)
KEYSTONE

Keystone-SDA

22.01.2026, 06:57

Plus d'une dizaine de chefs d'Etats et de ministres sont annoncés comme participants à cette séance. Parmi eux, on trouve l'allié de M. Trump, le président argentin Javier Milei, ainsi que le président de l'Azerbaïdjan Ilham Aliyev et la présidente du Kosovo Vjosa Osmani-Sadriu.

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio, le gendre de Donald Trump Jared Kushner et l'émissaire spécial américain Steve Witkoff seront aussi présents. Le conseil, initialement conçu pour faire avancer le plan de paix à Gaza, a pris ces derniers jours des allures de concurrent privé à l'ONU pour régler les conflits dans le monde.

Depuis le week-end dernier, divers pays ont indiqué avoir reçu une invitation pour le rejoindre, notamment la Suisse, la France, l'Allemagne, le Canada, la Russie et la Chine. La Suisse étudie encore la question, tandis que la France a déjà clairement indiqué son refus.

Discours fleuve

Cette réunion intervient alors que le président américain a mis la pression sur l'Europe pour obtenir le Groenland. Il a réitéré ses velléités mercredi à Davos lors d'un discours fleuve extrêmement attendu avant d'annoncer sur son réseau social Truth Social la levée de ses menaces de nouvelles taxes douanières visant huit pays européens si le territoire autonome danois ne lui était pas cédé.

"La Suisse est superbe grâce à nous !" : Donald Trump revient sur les droits de douane

À Davos, Donald Trump a affirmé avoir renoncé à taxer la Suisse à 70% pour ne pas la « détruire ». Ironisant sur l'ex-présidente Karin Keller-Sutter, il a rappelé qu'un accord fiscal avec Washington reste à finaliser après des mois de négociations.

21.01.2026

Le républicain a également tenu des propos sur la Suisse faisant craindre un retour de droits de douane élevés. Le président de la Confédération Guy Parmelin s'est toutefois montré relativement confiant à l'idée que les négociations sur le taux de 15% appliqué depuis novembre se concrétisent à l'issue d'un échange «courtois mais court» avec son homologue.

Le Vaudois ainsi que le ministre suisse des affaires étrangères Ignazio Cassis doivent faire le bilan de la semaine jeudi.

Les plus lus

Huées et interruption avant le dessert: le dîner exclusif du WEF dérape!
À Davos, Trump et son équipe font chauffer la carte de crédit
Merz: «Mon pays a emprunté cette voie par le passé et a entraîné le monde dans un abîme»
Les lunettes de Macron font fureur!
Stan Wawrinka sort vainqueur d'une bataille folle et se hisse en 16es !
À Davos, le gouverneur de Californie torpille Trump