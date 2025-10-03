La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter a rencontré le pape Léon XIV vendredi au Vatican. Le conflit douanier avec les Etats-Unis a été abordé lors de leur entretien. Selon Mme Keller-Sutter, le pape pourrait jouer un rôle actif dans la médiation.

La présidente de la Confédération a déclaré à l'agence Keystone-ATS en marge de la place Saint-Pierre que l'entretien avec le pape Léon XIV a été très ouvert, chaleureux et aussi personnel. L'échange a confirmé l'impression qu'elle a eue lors de leur première rencontre: le nouveau pape est une personne très chaleureuse, à l'écoute des gens.

A la question de savoir si elle a également parlé avec le pape Léon XIV - le premier pape américain - des relations entre la Suisse et les Etats-Unis, la présidente de la Confédération a répondu qu'ils ont également échangé sur le rôle des Etats-Unis dans la situation géopolitique actuelle.

Le conflit sur les droits de douane a été évoqué. Ceux-ci sont néfastes pour l'ensemble de l'économie mondiale et par conséquent pour la prospérité, selon Mme Keller-Sutter. A la question de savoir si elle a pu discerner la position du pape à ce sujet, la présidente de la Confédération a répondu: «Oui, je l'ai senti, mais je resterai discrète».

La situation en Ukraine a aussi été abordée. Mme Keller-Sutter a convenu avec le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État, d'intensifier encore le contact, étant donné que la Suisse s'engage pour la paix et offre ses bons offices.

Le Vatican, «plate-forme de la paix»

«Le pape est une autorité morale», a rappelé Mme Keller-Sutter. Il est un personnage important dans ces conflits et peut faire entendre sa voix. «J'espère qu'il le fera et qu'elle sera entendue», a déclaré la présidente de la Confédération. Le Vatican est «une plateforme de la paix», et cela vaut aussi pour la Suisse.

Ce pape s'engagera-t-il plus fortement pour la paix que les précédents ? «Le nouveau pape a l'avantage d'être encore relativement jeune», a répondu Mme Keller-Sutter. Il a la force et elle pense qu'il sera entendu s'il dit quelque chose. «J'ai grand espoir qu'il puisse jouer un rôle et qu'il veuille jouer un rôle».

Mais le nouveau pape est également conscient que des pays comme la Suisse jouent un rôle important dans l'organisation de discussions et de médiations en cas de conflit. «Le Vatican joue un autre rôle, ce rôle est complémentaire à celui de la Suisse», a conclu la présidente de la Confédération.