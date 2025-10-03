  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Vatican La présidente de la Confédération a rencontré le pape Léon XIV

ATS

3.10.2025 - 13:02

La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter a rencontré le pape Léon XIV vendredi au Vatican. Le conflit douanier avec les Etats-Unis a été abordé lors de leur entretien. Selon Mme Keller-Sutter, le pape pourrait jouer un rôle actif dans la médiation.

La présidente de la Confédération rencontre le pape Léon XIV - Gallery
La présidente de la Confédération rencontre le pape Léon XIV - Gallery. La présidente de la Confédération suisse Karin Keller-Sutter a rencontré vendredi le pape Léon XIV au Vatican. Le conflit douanier avec les Etats-Unis a été abordé lors de l'entretien.

La présidente de la Confédération suisse Karin Keller-Sutter a rencontré vendredi le pape Léon XIV au Vatican. Le conflit douanier avec les Etats-Unis a été abordé lors de l'entretien.

Photo: ATS

La présidente de la Confédération rencontre le pape Léon XIV - Gallery. "Le nouveau pape sera entendu s'il dit quelque chose", a déclaré avec conviction la présidente de la Confédération suisse, Karin Keller-Sutter, en marge de la place Saint-Pierre, après un entretien avec Léon XIV.

"Le nouveau pape sera entendu s'il dit quelque chose", a déclaré avec conviction la présidente de la Confédération suisse, Karin Keller-Sutter, en marge de la place Saint-Pierre, après un entretien avec Léon XIV.

Photo: ATS

La présidente de la Confédération rencontre le pape Léon XIV - Gallery
La présidente de la Confédération rencontre le pape Léon XIV - Gallery. La présidente de la Confédération suisse Karin Keller-Sutter a rencontré vendredi le pape Léon XIV au Vatican. Le conflit douanier avec les Etats-Unis a été abordé lors de l'entretien.

La présidente de la Confédération suisse Karin Keller-Sutter a rencontré vendredi le pape Léon XIV au Vatican. Le conflit douanier avec les Etats-Unis a été abordé lors de l'entretien.

Photo: ATS

La présidente de la Confédération rencontre le pape Léon XIV - Gallery. "Le nouveau pape sera entendu s'il dit quelque chose", a déclaré avec conviction la présidente de la Confédération suisse, Karin Keller-Sutter, en marge de la place Saint-Pierre, après un entretien avec Léon XIV.

"Le nouveau pape sera entendu s'il dit quelque chose", a déclaré avec conviction la présidente de la Confédération suisse, Karin Keller-Sutter, en marge de la place Saint-Pierre, après un entretien avec Léon XIV.

Photo: ATS

Keystone-SDA

03.10.2025, 13:02

03.10.2025, 15:07

La présidente de la Confédération a déclaré à l'agence Keystone-ATS en marge de la place Saint-Pierre que l'entretien avec le pape Léon XIV a été très ouvert, chaleureux et aussi personnel. L'échange a confirmé l'impression qu'elle a eue lors de leur première rencontre: le nouveau pape est une personne très chaleureuse, à l'écoute des gens.

A la question de savoir si elle a également parlé avec le pape Léon XIV - le premier pape américain - des relations entre la Suisse et les Etats-Unis, la présidente de la Confédération a répondu qu'ils ont également échangé sur le rôle des Etats-Unis dans la situation géopolitique actuelle.

Le conflit sur les droits de douane a été évoqué. Ceux-ci sont néfastes pour l'ensemble de l'économie mondiale et par conséquent pour la prospérité, selon Mme Keller-Sutter. A la question de savoir si elle a pu discerner la position du pape à ce sujet, la présidente de la Confédération a répondu: «Oui, je l'ai senti, mais je resterai discrète».

La situation en Ukraine a aussi été abordée. Mme Keller-Sutter a convenu avec le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État, d'intensifier encore le contact, étant donné que la Suisse s'engage pour la paix et offre ses bons offices.

Le Vatican, «plate-forme de la paix»

«Le pape est une autorité morale», a rappelé Mme Keller-Sutter. Il est un personnage important dans ces conflits et peut faire entendre sa voix. «J'espère qu'il le fera et qu'elle sera entendue», a déclaré la présidente de la Confédération. Le Vatican est «une plateforme de la paix», et cela vaut aussi pour la Suisse.

Ce pape s'engagera-t-il plus fortement pour la paix que les précédents ? «Le nouveau pape a l'avantage d'être encore relativement jeune», a répondu Mme Keller-Sutter. Il a la force et elle pense qu'il sera entendu s'il dit quelque chose. «J'ai grand espoir qu'il puisse jouer un rôle et qu'il veuille jouer un rôle».

Mais le nouveau pape est également conscient que des pays comme la Suisse jouent un rôle important dans l'organisation de discussions et de médiations en cas de conflit. «Le Vatican joue un autre rôle, ce rôle est complémentaire à celui de la Suisse», a conclu la présidente de la Confédération.

Les plus lus

Etats-Unis : le «shutdown» empêche la publication d'un rapport clé
La colère de Cyprien Sarrazin : «On est de la chair à canon»
«Sentiment d’être violée» - Un urologue défraie la chronique !
Statue satirique réinstallée : Donald Trump va-t-il devenir furax ?
Cette commune encaisse 100'000 francs d'amendes par jour!
Nouveau variant «Frankenstein» du Covid: ce qu'il faut savoir