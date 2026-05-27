La prochaine attaque de Trump contre la Suisse a déjà commencé

Les faibles taux d’imposition des entreprises ne suffisent plus: une nouvelle analyse montre que la Suisse perd du terrain dans la compétition fiscale internationale. La pression sur la place économique helvétique vient désormais surtout des États-Unis, qui renforcent leur avantage grâce à un dispositif réglementaire spécifique.

Si la nouvelle réglementation était adoptée, la Suisse devrait sérieusement s'inquiéter. Image : Keystone SDA/blue News

Samuel Walder / trad. Samuel Walder

Pas le temps ? blue News résume pour toi Selon KPMG, l'impôt minimum mondial fait perdre à la Suisse l'avantage qu'elle avait jusqu'à présent en matière d'imposition des entreprises.

Les Etats-Unis ont imposé à leurs groupes un régime spécial qui pourrait leur conférer des avantages par rapport aux autres entreprises.

Plusieurs cantons étudient donc de nouvelles incitations pour que les entreprises internationales restent en Suisse. Montre plus

La Suisse a longtemps fait figure de terre d’accueil privilégiée pour les multinationales, notamment grâce à une fiscalité avantageuse sur les bénéfices des entreprises. Des cantons comme Zoug ou Bâle ont ainsi attiré, pendant des années, un grand nombre de groupes internationaux. Mais cet atout perd progressivement de sa force.

C’est le constat dressé par KPMG dans son nouveau «Swiss Tax Report 2026». En cause : l’introduction de l’impôt minimum mondial et les précédentes réformes fiscales menées en Suisse. Selon le cabinet, les cantons disposent aujourd’hui de marges de manœuvre bien plus réduites pour se distinguer par de faibles taux d’imposition qu’il y a encore quelques années.

«L’évolution de la fiscalité internationale des entreprises au cours des dernières années entraîne une érosion progressive de l’avantage fiscal suisse», explique Stefan Kuhn, responsable du département fiscal et juridique de KPMG Suisse.

Dans ce contexte, de nombreux pays ne cherchent plus prioritairement à séduire les entreprises par des taux d’imposition réduits. Ils privilégient désormais les subventions, les allègements ciblés ou les mécanismes de soutien public aux investissements.

Face à cette nouvelle donne, plusieurs cantons suisses ont déjà commencé à réagir. Selon KPMG, les Grisons, Bâle-Ville, Zoug, Lucerne et Schaffhouse élaborent actuellement de nouveaux dispositifs destinés à préserver leur attractivité auprès des entreprises. D’autres cantons examinent eux aussi des mesures complémentaires.

Une pression supplémentaire

L’évolution de la situation aux États-Unis représente actuellement un défi particulièrement sensible pour la Suisse. Washington rejette certains volets de l’impôt minimum mondial porté par l’OCDE et a obtenu un régime dérogatoire à travers ce que l’on appelle la solution «side-by-side».

Concrètement, les groupes américains ne sont pas tenus d’appliquer intégralement les nouvelles règles de l’OCDE. Ils peuvent continuer, dans certains cas, à relever du système fiscal américain.

Résultat : certaines dispositions de l’impôt minimum de l’OCDE ne s’appliquent pas aux entreprises américaines, tandis que d’autres (notamment certains prélèvements complémentaires locaux) restent valables. De fait, deux architectures fiscales coexistent désormais à l’échelle mondiale.

Pour la Suisse, l’enjeu est de taille. De nombreux grands groupes américains disposent de filiales ou de sièges dans le pays. Si ces entreprises bénéficient demain d’un traitement fiscal plus favorable que les autres multinationales, les conditions de concurrence pourraient s’en trouver déséquilibrées.

KPMG met ainsi en garde contre un risque de réorientation des investissements et d’adaptation des structures des groupes concernés. Une évolution qui pourrait, à terme, se faire au détriment de la Suisse.

Des conséquences difficiles à évaluer

Selon KPMG, il est actuellement difficile de prédire dans quelle mesure la Suisse serait effectivement touchée. «Tout dépend de ce que l’on entend exactement par «participation» au régime side-by-side», explique Olivier Eichenberger, Director Corporate Tax chez KPMG Switzerland.

Si la Suisse envisageait d’introduire elle-même un dispositif comparable, une telle option paraît aujourd’hui peu réaliste sur le plan juridique. D’après Eichenberger, cela supposerait des adaptations substantielles du droit fiscal suisse.

La situation est différente lorsqu’il s’agit de reconnaître le système américain. «En revanche, si l’on parle de la reconnaissance des États-Unis comme régime side-by-side, comme cela est actuellement envisagé, les conséquences concerneraient surtout les groupes américains actifs en Suisse», précise-t-il.

Dans un tel scénario, la Suisse pourrait perdre une partie de son attractivité face aux implantations américaines. Reste qu’il demeure, à ce stade, «pratiquement impossible d’évaluer de manière fiable» l’ampleur des conséquences financières potentielles.

Créer de nouveaux avantages

Selon KPMG, la concurrence fiscale internationale devrait encore s’intensifier dans les années à venir.

«Si les États-Unis sont reconnus comme régime side-by-side et que la Suisse maintient parallèlement son QDMTT, la concurrence entre places économiques devrait encore se durcir», estime Olivier Eichenberger.

Dans ce contexte, la Suisse devra explorer de nouvelles pistes pour conserver son attractivité auprès des entreprises internationales. Cela pourrait passer par des incitations économiques ou fiscales supplémentaires mises en œuvre au niveau cantonal.

«On peut par exemple envisager de nouvelles incitations fiscales ou économiques au niveau des cantons, sous forme de mesures de promotion ciblées ou d’autres mécanismes compensatoires», précise-t-il.

Mais cette voie comporte des limites. Selon KPMG, toute stratégie consistant à accorder un traitement spécifique aux États-Unis comporterait un risque juridique au regard des règles de l’OCDE.

«En conséquence, les entreprises à l’étranger seraient soumises à des impôts additionnels via l’IIR ou l’UTPR. Cela conduirait, in fine, à un transfert de base fiscale vers l’étranger», souligne Eichenberger.

KPMG appelle ainsi la Suisse à renforcer son attractivité par d’autres leviers que la seule fiscalité. «Pour rester compétitive, la Suisse doit améliorer de manière ciblée l’attractivité de sa place économique avec les instruments fiscaux disponibles, tout en continuant à renforcer les conditions-cadres non fiscales».

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.