Le fait d'avoir largement renoncé aux feux d'artifice en raison de la sécheresse a rendu la fête nationale nettement plus calme pour de nombreux animaux. La Protection suisse des animaux parle d'un soulagement notable – et y voit un signe pour l'avenir.

Les chats peuvent s'enfuir lors des feux d'artifice ou se blesser en tentant de s'échapper.

Un 1er août sans feux d'artifice Un bilan positif pour la protection des animaux, qui espère un changement durable

Depuis des années déjà, les associations de protection des animaux demandent de renoncer aux feux d’artifice. Jusqu’à présent, elles n’ont guère eu de succès. Mais cette année, en raison de la sécheresse, les feux d’artifice ont été interdits dans la plupart des cantons.

Comment s'est déroulée cette fête nationale pour les animaux ? blue News a interrogé la Protection suisse des animaux (PSA).

Que pensez-vous de ce 1er août du point de vue du bien-être animal ?

Protection suisse des animaux (PSA): Selon la PSA, ce 1er août a été nettement moins stressant pour de nombreux animaux que les autres années. Là où, en raison de la sécheresse, aucun feu d'artifice ou presque n'a été tiré, cela s'est traduit par moins de bruit, moins de stress et moins de réactions de panique pour les animaux de compagnie, les animaux d'élevage et la faune sauvage.

Pour la STS, ce 1er août montre également qu'il est possible de célébrer la fête nationale dans une ambiance festive sans que les pétards retentissent partout. Il ne s'agit pas de remettre en cause le 1er août, mais de faire preuve de plus de considération envers les animaux.

Pourquoi les feux d'artifice sont-ils si stressants pour les animaux ?

Pour de nombreux animaux, ces bruits soudains, ces éclairs lumineux et cette odeur sont incompréhensibles. Ils réagissent par la peur, le stress et un comportement de fuite.

Quels sont les animaux qui souffrent le plus ?

Cela concerne les animaux de compagnie, les animaux d'élevage et les animaux sauvages. Les chiens et les chats peuvent s'enfuir ou se blesser en tentant de s'échapper. Les animaux d'élevage réagissent souvent par de l'agitation, une baisse de rendement ou des blessures au sein du troupeau.

Les animaux sauvages sont particulièrement touchés: ils s'enfuient parfois de manière désordonnée et épuisent en peu de temps des réserves d'énergie considérables dont ils ont pourtant cruellement besoin, notamment pendant les mois d'hiver ou la période de reproduction.

Chez les oiseaux, des situations de stress extrême peuvent même entraîner une mort subite, par exemple à la suite d'une défaillance cardiovasculaire ou de collisions mortelles lors de réactions de fuite provoquées par la panique. De plus, les particules fines et les résidus de feux d'artifice peuvent constituer une nuisance supplémentaire pour les habitats.

Quelles différences a-t-on pu observer chez les animaux par rapport aux années où il y avait davantage de feux d'artifice?

Nous ne disposons pas d'une analyse systématique à ce sujet. Du point de vue du bien-être animal, une chose est toutefois claire: moins de feux d'artifice bruyants signifie moins de stress pour les animaux. Ce sont précisément les nombreux feux d'artifice privés et non coordonnés qui sont difficiles à anticiper pour les propriétaires d'animaux et particulièrement stressants pour ces derniers. Si l'ambiance reste nettement plus calme dans de nombreux endroits, les propriétaires d'animaux pourront mieux protéger leurs animaux. Pour la faune sauvage, une réduction du bruit des feux d'artifice signifie également moins de perturbations et moins de réactions de fuite.

Les grands feux d'artifice organisés par les communes sont-ils donc moins nocifs pour les animaux ?

Oui, pour de nombreux animaux et éleveurs, cela fait une différence. Un feu d’artifice annoncé, organisé de manière centralisée et limité dans le temps est plus facile à anticiper que de nombreux feux d’artifice privés, qui s’étalent sur plusieurs heures et sont tirés à différents endroits. Pour les propriétaires d’animaux, cette prévisibilité est importante. Ils peuvent garder leurs chiens et leurs chats à l’intérieur, préparer des abris ou, dans la mesure du possible, garder les animaux d’élevage dans des zones protégées.

Pour la faune sauvage, un feu d'artifice officiel reste toutefois une source de stress. La différence réside surtout dans le fait que ce stress est plus bref, plus facile à anticiper et moins étendu.

Quels sont vos espoirs pour l'avenir?

Du point de vue du bien-être animal, ce 1er août a montré qu'il était possible de célébrer la fête nationale avec nettement moins de feux d'artifice. Et cela représente une source de stress nettement moindre pour de nombreux animaux.

Nous militons depuis longtemps en faveur d'une restriction de l'utilisation des feux d'artifice à des fins privées. En effet, ces nombreuses détonations imprévisibles sont difficiles à anticiper pour les éleveurs et particulièrement stressantes pour les animaux de compagnie, les animaux d'élevage et la faune sauvage.