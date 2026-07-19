Un billet acheté quelques secondes trop tard peut coûter cher aux voyageurs. La Fondation pour la protection des consommateurs relance le débat sur les « amendes à la seconde » et appelle les CFF à faire preuve de davantage de discernement lors des contrôles. La compagnie ferroviaire rappelle toutefois les possibilités de recours en cas de situation jugée injuste.

«Amendes à la seconde» La protection des consommateurs demande davantage de souplesse aux CFF

Se précipiter vers le train et acheter son billet seulement une fois à bord peut avoir des conséquences financières. Les suppléments surnommés « amendes à la seconde » suscitent régulièrement l’agacement des passagers. La règle est pourtant claire : l’achat du billet doit être terminé avant le départ du train. Même une transaction finalisée quelques secondes trop tard peut entraîner une amende.

La Fondation pour la protection des consommateurs remet aujourd’hui cette pratique au centre du débat via une publication sur Instagram. « Des consommateurs nous contactent régulièrement en raison d’un manque de souplesse lors des contrôles de billets des CFF », écrit l’organisation.

Elle estime que si la possession d’un billet valable reste une exigence incontournable, les CFF devraient toutefois faire preuve de davantage de compréhension : « Un billet valide est indispensable, cela ne fait aucun doute. Mais un peu plus de discernement et de flexibilité de la part des CFF seraient clairement souhaitables. »

Les voyageurs peuvent demander un réexamen de leur situation

Le personnel de contrôle peut-il alors simplement décider d’être indulgent sur le moment ? Selon les explications publiées par les CFF sur leur site internet, les agents présents dans les trains ne disposent souvent pas des moyens nécessaires pour analyser en détail chaque situation particulière.

Ils ne peuvent notamment pas toujours vérifier si un problème technique est réellement survenu lors de l’achat du billet. « C’est pourquoi les clientes et clients qui estiment avoir été traités injustement peuvent demander ultérieurement une clarification de l’incident », précisent les CFF.

La compagnie ferroviaire indique que des décisions favorables sont prises chaque année dans « plusieurs milliers de cas » après examen, notamment lorsqu’il s’agit « d’erreurs manifestes ou de situations personnelles sensibles ».

Même en cas de réponse négative, les voyageurs concernés peuvent encore s’adresser à l’organe de médiation compétent afin de faire examiner leur dossier.

Notice sur l'IA: cet article a été traduit de l'allemand à l'aide de l'IA et adapté par notre rédaction romande.