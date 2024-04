«La question n'est pas de savoir si l'EI va frapper la Suisse, mais quand»

Après l'attentat dans une salle de concerts en banlieue de Moscou le 22 mars dernier, la crainte d'attaques de l'Etat islamique contre l'Europe occidentale a fait son retour. Un expert affirme que cela est tout à fait possible, car plusieurs appels ont déjà été lancés.

Vue de la salle de concert Crocus City Hall près de Moscou, détruite lors d'une attaque terroriste. L'attentat avait fait plus de 140 morts et des centaines de blessés. KEYSTONE

aru/trad Clara Francey

Dans une interview accordée au «Blick», l'expert en sécurité tessinois Stefano Piazza met en garde contre une nouvelle vague d'attentats en Europe. Le journaliste, auteur et enseignant à l'université Aldo Moro de Bari explique que la crainte de nouvelles attaques terroristes est justifiée, car «les services de renseignement internationaux ont des indications sur des attentats imminents».

Après l'attaque contre le Crocus City Hall de Moscou, de nombreux appels de l'EI à attaquer des métropoles d'Europe occidentale ont suivi. Ces appels sont diffusés en partie en français et en anglais sur les canaux de l'EI sur le Darknet.

Dans la nuit de lundi à mardi dernier justement, l'EI a diffusé des menaces contre les stades accueillant les quarts de finale de la Ligue des champions : le Metropolitano et le Santiago-Bernabéu à Madrid, le Parc des Princes à Paris et l'Emirates Stadium à Londres.

«L'EI s'est modernisé»

L'Euro de football aura lieu en Allemagne à partir de juin et les Jeux olympiques d'été à Paris en juillet. L'expert craint-il que des attaques de l'EI ne se produisent également à ces occasions ? Pas seulement, «des attentats pourraient être perpétrés avant. Les menaces sont crédibles dès maintenant».

Des attentats sont également possibles en Suisse. «La Suisse, comme tout autre pays européen, est une cible potentielle de Daech», avoue Piazza. Il a toutefois l'impression que les politiciens locaux n'en ont pas encore pris conscience. «Je suis convaincu que la question n'est pas de savoir si l'EI va frapper, mais quand».

Plusieurs raisons expliquent pourquoi une vague d'attentats pourrait avoir lieu prochainement en Europe. «L'endoctrinement menant à la haine religieuse envers les infidèles, envers l'Occident, est intact. A cela s'ajoute la vengeance», analyse le Tessinois.

Avant de poursuivre : «Pendant la pandémie de Covid-19, la menace s'est arrêtée. L'EI a pu se reformer. Et recruter à nouveau. (...) On estime aujourd'hui à 60'000 le nombre de sympathisants de Daech, dont 10% seraient également prêts à se battre».

En outre, l'EI s'est modernisé et pourrait planifier des attaques de drones. En Allemagne et en Grande-Bretagne, des attaques de drones planifiées ont déjà pu être empêchées en amont. De plus, comme on l'a vu à Moscou, «les actes de violence sont désormais filmés avec des bodycams et publiés simultanément sur Internet».