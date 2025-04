La recherche du successeur de Christian Dussey à la tête du Service de renseignement de la Confédération (SRC) est lancée. Le conseiller fédéral Martin Pfister, entré en fonction mardi, a institué jeudi une commission de sélection.

Keystone-SDA ATS

Le secrétaire général du Département fédéral de la défense, Daniel Büchel et son suppléant, Marc Siegenthaler, la directrice de l’Office fédéral de la police Eva Isabel Wildi-Cortés, le professeur émérite en gestion d’entreprise à l’Université de Fribourg Rudolf Gründig et la conseillère d'Etat genevoise Carole-Anne Kast sont chargés d’évaluer les candidatures et de les lui présenter. Le candidat sera choisi par le Conseil fédéral.

La démission de M. Dussey a été annoncée fin février. Ce dernier quittera ses fonctions à la fin mars 2026.