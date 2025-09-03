  1. Clients Privés
Conseil d'Etat valaisan La reconstruction de Blatten a désormais sa feuille de route

ATS

3.9.2025 - 18:14

Le village de Blatten doit être reconstruit d'ici à 2030 selon une feuille de route désormais adoptée par le Conseil d'Etat valaisan. Le projet a été présenté mercredi à la presse et à la population.

Le document liste les principales thématiques à traiter, fixe un plan d'action de 69 mesures et propose une gouvernance (archive).
KEYSTONE
KEYSTONE

Keystone-SDA

03.09.2025, 18:14

03.09.2025, 18:15

Avec l'adoption de cette feuille de route, il s'agit de «soutenir la commune de Blatten dans sa volonté de reconstruire le village», écrit le canton dans un communiqué.

Le document liste les principales thématiques à traiter, fixe un plan d'action de 69 mesures et propose une gouvernance. Les «aspects liés au financement et aux modifications légales nécessaires pour une reconstruction rapide» sont également abordés.

Il y a 60 ans. Le Musée national commémore la catastrophe de Mattmark (VS)

Il y a 60 ansLe Musée national commémore la catastrophe de Mattmark (VS)

Sur demande du Conseil d'Etat, la feuille de route a été élaborée par un Groupe stratégique présidé par la cheffe du Département des finances et de l'énergie Franziska Biner. Le canton souligne également la collaboration active avec la commune de Blatten.

Le projet de reconstruction a été présenté directement à la population de Blatten et du Lötschental à 18h mercredi.

