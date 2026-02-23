Un rapport publié lundi chiffre le coût de la reconstruction de l'Ukraine à environ 455 milliards de francs pour la prochaine décennie (image d'illustration). ATS

La reconstruction de l'Ukraine après la guerre coûtera quelque 588 milliards de dollars (455 milliards de francs) sur la prochaine décennie. Un rapport conjoint de Kiev, de la Banque Mondiale, de l'Union européenne et des Nations unies l'annonce lundi.

Keystone-SDA ATS

«Les coûts de la reconstruction continuent à augmenter et sont désormais estimés à 587,7 milliards de dollars sur un horizon de dix ans, soit l'équivalent de trois fois le PIB ukrainien en 2025», énonce le rapport.

Ce document, qui chiffre chaque année les dégâts infligés à l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe en 2022, est préparé conjointement par la Banque mondiale, le gouvernement ukrainien, la Commission européenne et l'ONU. Il couvre les 46 mois entre le début de l'invasion russe en février 2022, jusqu'au mois de décembre 2025.

Transports, énergie et logement

Les besoins les plus importants se concentreront à long terme dans le secteur des transports (74 milliards de francs), le secteur énergétique (70 milliards), le logement (70 milliards) le commerce et l'industrie (49 milliards) et l'agriculture (43 milliards).

Les dommages et les besoins se concentrent dans les régions proches du front et dans les grandes zones urbaines ukrainiennes, précise le rapport. Les régions de Donetsk (est) et Kharkiv (nord est), où se concentrent les combats, nécessiteront d'importants efforts de reconstruction.

Pour la capitale Kiev – 3 millions d'habitants, sur une surface légèrement inférieure à celle de Berlin – la reconstruction est évaluée à plus de 15 milliards de dollars (12 milliards de francs), la ville étant fréquemment touchée par des attaques de drones et de missiles russes.

Les conséquences humaines, socioéconomiques et environnementales de l'invasion russe seront ressenties «pendant des générations», souligne le rapport.

Aide européenne

Les alliés occidentaux de l'Ukraine ont débloqué plus de 400 milliards de dollars d'aide financière, militaire et humanitaire depuis le début de l'invasion russe, selon l'institut allemand Kiel.

Pour l'instant, l'Ukraine consacre la plupart de ces fonds à son effort de guerre et au maintien à flot de son économie.

L'Union européenne a approuvé en décembre un prêt de 90 milliards d'euros (82 milliards de francs) pour l'Ukraine sur la période 2026-2027, la majeure partie étant destinée à sa défense. Mais la Hongrie, dont le dirigeant Viktor Orban est proche du Kremlin, a menacé de le bloquer.