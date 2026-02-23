  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Diplomatie La reconstruction de l'Ukraine coûtera 455 milliards de francs

ATS

23.2.2026 - 15:53

Un rapport publié lundi chiffre le coût de la reconstruction de l'Ukraine à environ 455 milliards de francs pour la prochaine décennie (image d'illustration).
Un rapport publié lundi chiffre le coût de la reconstruction de l'Ukraine à environ 455 milliards de francs pour la prochaine décennie (image d'illustration).
ATS

La reconstruction de l'Ukraine après la guerre coûtera quelque 588 milliards de dollars (455 milliards de francs) sur la prochaine décennie. Un rapport conjoint de Kiev, de la Banque Mondiale, de l'Union européenne et des Nations unies l'annonce lundi.

Keystone-SDA

23.02.2026, 15:53

«Les coûts de la reconstruction continuent à augmenter et sont désormais estimés à 587,7 milliards de dollars sur un horizon de dix ans, soit l'équivalent de trois fois le PIB ukrainien en 2025», énonce le rapport.

Ce document, qui chiffre chaque année les dégâts infligés à l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe en 2022, est préparé conjointement par la Banque mondiale, le gouvernement ukrainien, la Commission européenne et l'ONU. Il couvre les 46 mois entre le début de l'invasion russe en février 2022, jusqu'au mois de décembre 2025.

Transports, énergie et logement

Les besoins les plus importants se concentreront à long terme dans le secteur des transports (74 milliards de francs), le secteur énergétique (70 milliards), le logement (70 milliards) le commerce et l'industrie (49 milliards) et l'agriculture (43 milliards).

Les dommages et les besoins se concentrent dans les régions proches du front et dans les grandes zones urbaines ukrainiennes, précise le rapport. Les régions de Donetsk (est) et Kharkiv (nord est), où se concentrent les combats, nécessiteront d'importants efforts de reconstruction.

Pour la capitale Kiev – 3 millions d'habitants, sur une surface légèrement inférieure à celle de Berlin – la reconstruction est évaluée à plus de 15 milliards de dollars (12 milliards de francs), la ville étant fréquemment touchée par des attaques de drones et de missiles russes.

Les conséquences humaines, socioéconomiques et environnementales de l'invasion russe seront ressenties «pendant des générations», souligne le rapport.

Aide européenne

Les alliés occidentaux de l'Ukraine ont débloqué plus de 400 milliards de dollars d'aide financière, militaire et humanitaire depuis le début de l'invasion russe, selon l'institut allemand Kiel.

Pour l'instant, l'Ukraine consacre la plupart de ces fonds à son effort de guerre et au maintien à flot de son économie.

L'Union européenne a approuvé en décembre un prêt de 90 milliards d'euros (82 milliards de francs) pour l'Ukraine sur la période 2026-2027, la majeure partie étant destinée à sa défense. Mais la Hongrie, dont le dirigeant Viktor Orban est proche du Kremlin, a menacé de le bloquer.

Les plus lus

Nouveau sujet brûlant autour de France Télévisions
Tempête historique: 40 millions de personnes touchées, New York paralysée
Renseignement, hélicoptères, lance-roquettes – ainsi s’est déroulée la traque d’« El Mencho »