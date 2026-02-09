Huit ans après le refus de l'initiative «No Billag», la redevance radio-TV est à nouveau attaquée. L'initiative populaire «200 francs, ça suffit!» veut la faire passer de 335 à 200 francs par an, ayant la SSR dans le viseur. Le Conseil fédéral propose lui une baisse à 300 francs d'ici 2029. Le peuple suisse tranchera le 8 mars. Tour d’horizon des enjeux-clés de ce scrutin.

Le Conseil fédéral et le Parlement rejettent l'initiative. Un large comité regroupant des élus fédéraux de tous les partis sauf l'UDC s'est formé pour combattre le texte (photo d’illlustration). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Déposée en août 2023, l'initiative populaire «200 francs, ça suffit!» (initiative SSR) veut réduire la redevance radio-TV à 200 francs par an. Elle demande aussi d'exonérer complètement toutes les entreprises.

Elle vise à limiter fortement les moyens financiers de la SSR: le texte ne cible qu'elle, et non les radios locales et télévisions régionales privées qui reçoivent aussi des fonds de la redevance.

Le camp des partisans

L'initiative SSR émane de l'UDC, de l'Union suisse des arts et métiers (usam) et des Jeunes PLR. Soutenu par l'UDF, la Lega dei Ticinesi, GastroSuisse et le Centre patronal, le comité fustige le fait que tous les ménages suisses, qu'ils utilisent les offres de la SSR ou non, doivent payer chaque année 335 francs. Il dénonce la taxe de radio-télévision «la plus élevée au monde».

En outre, il trouve «injuste» que les entreprises paient la redevance. Celles-ci ne peuvent ni écouter la radio ni regarder la télévision. Et tous les employés et les employeurs s'acquittent déjà du montant dans leur ménage privé.

Les partisans ajoutent que la redevance se paie par ménage. Ainsi, les personnes seules paient proportionnellement davantage. Et les jeunes sont aussi injustement touchés. D'une part, ils ont un revenu inférieur, surtout pendant leur formation. D'autre part, ils doivent payer la redevance même s'ils ont plutôt tendance à consommer des services de streaming ou d'autres médias.

La population doit avoir «plus d'argent pour vivre», alors que les loyers, les primes maladies ou encore les prix de l'électricité augmentent, arguent les initiants. Leur texte doit permettre de soulager les ménages et les PME.

Il doit également donner l'opportunité à la SSR de se recentrer sur sa mission principale. L'entreprise doit uniquement fournir un «service indispensable à la collectivité».

L'idée est aussi de renforcer la liberté entrepreneuriale des médias privés. Ceux-ci se retrouvent en concurrence avec la SSR, qui utilise l'augmentation des recettes provenant de la redevance pour étendre ses activités bien au-delà des offres de service public liées à sa concession, critique le comité.

Et de rejeter encore «l'alarmisme» du camp adverse. Les initiants sont convaincus que, même si leur texte est adopté, la SSR restera en mesure de diffuser des programmes d'information radio et télévision de grande qualité dans toutes les régions linguistiques de la Suisse.

Le camp des opposants

Le Conseil fédéral et le Parlement rejettent l'initiative. Un large comité regroupant des élus fédéraux de tous les partis sauf l'UDC s'est formé pour combattre le texte.

Les cantons, les communes et les villes ont également exprimé leur opposition, de même que les syndicats et des organisations actives dans les domaines de la culture, du sport et du tourisme. Des organismes représentant certaines classes de la société, comme la Fédération suisse des aveugles et Pro Senectute, disent aussi non.

Ces acteurs avancent qu'il ne s'agit pas de mesures d'économies anodines. La SSR devrait restructurer fortement ses programmes en supprimant des émissions, ce qui aurait des conséquences trop importantes sur l'offre, selon le ministre des télécommunications Albert Rösti.

Cette offre, qui comprend aussi des productions cinématographiques maison, risquerait de devenir moins attrayante. Cela mènerait à des reculs d'audience. La SSR perdrait des recettes publicitaires au profit de grands groupes étrangers, tels que Google ou Meta. Par ailleurs, la charge financière ne s'allègerait pas forcément pour les consommateurs, qui devraient payer plus pour des abonnements payants ou des services de streaming.

Les opposants craignent aussi que le texte ne mette en danger la qualité de l'information. Ils jugent celle-ci d'autant plus importante dans le contexte actuel d'incertitudes et de désinformation. La population doit pouvoir former sa propre opinion de manière indépendante dans une démocratie directe.

La redevance permet à la SSR de traiter de sujets importants pour la société, même s'ils ne génèrent pas beaucoup d'audience ou de clics, relèvent encore les opposants. Cela concerne tous les domaines, du sport à la culture, en passant par les traditions vivantes.

Par ailleurs, la SSR ne pourrait plus être présente dans toutes les régions linguistiques. Cela entraînerait une centralisation, ce qui nuirait aux zones périphériques et impacterait la cohésion nationale. La diffusion des offres en quatre langues est une richesse qu'il faut soigner, d'après le camp du non.

Et de rappeler que ce multilinguisme explique le fait que la redevance est plus élevée qu'ailleurs. A la différence de la SSR, les médias publics d'autres pays européens ne doivent proposer des offres que dans une seule langue.

Le Conseil fédéral a proposé un contre-projet au niveau de l'ordonnance. La redevance passera à 312 francs en 2027, puis à 300 en 2029 pour les ménages privés. Le chiffre d'affaires permettant une exonération pour les entreprises est aussi revu à la hausse, de 500'000 francs à 1,2 million.

Les conséquences économiques

Selon des estimations de la Confédération, si l'initiative était acceptée, la SSR ne percevrait plus qu'environ 630 millions de francs de la redevance à partir de 2029, soit environ la moitié du montant actuel. En plus de la suppression de 3000 postes au sein de la SSR, 3000 emplois supplémentaires seraient indirectement perdus, par exemple dans le secteur de la culture.

La valeur ajoutée brute apportée par la SSR diminuerait de plus de 400 millions de francs, et celle des autres entreprises, de 380 millions. Les conséquences économiques seraient différentes selon les régions linguistiques. Les zones francophones et italophones seraient davantage touchées.

Avec le contre-projet du Conseil fédéral, le média public devrait percevoir environ 1,2 milliard en 2029. Le projet gouvernemental prévoit une réduction de 120 millions.

Or, avec une nouvelle répartition de la redevance décidée par le Parlement, la baisse des recettes publicitaires et l'absence de compensation du renchérissement, la diminution totale est estimée à 270 millions d'ici 2029. Cela correspond à une réduction du budget de la SSR de 17%. L'entreprise a déjà pris en compte ces prévisions dans ses mesures d'économies en cours.

Elle sera également amenée à revoir sa planification financière après la décision sur la nouvelle concession, attendue pour 2028. La concession contient non seulement diverses dispositions générales, comme l'exigence de la qualité, mais elle décrit aussi les domaines de l'offre journalistique.

Les chances de l'initiative

Les chances de l'initiative sont incertaines. Selon les derniers sondages, le texte serait rejeté de justesse.

Son sort devrait être décidé à une faible majorité, rendant les efforts de mobilisation «particulièrement déterminants» pour le reste de la campagne, d'après gfs.bern. L'initiative a besoin de la double majorité du peuple et des cantons pour passer la rampe.