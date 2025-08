La rencontre de la dernière chance pour Karin Keller-Sutter à Washington ?

La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter sera reçue par le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio mercredi après-midi à Washington. Aucun rendez-vous n'est en revanche prévu «pour l'instant» avec le président Donald Trump.

Karin Keller-Sutter est à Washington pour tenter de trouver un accord sur les droits de douane (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

L'entretien avec le chef de la diplomatie américaine est prévu à 16h15 suisses (10h15 locales). Il n'est pas ouvert à la presse, indique le Département d'Etat américain sur son site.

Karin Keller-Sutter et le ministre de l'économie Guy Parmelin sont arrivés mardi soir à Washington pour tenter de trouver un accord sur les droits de douane. Donald Trump les a fixés à 39% pour les biens suisses.

Aucune délégation suisse ne s'est présentée en soirée à la Maison-Blanche, ont indiqué des sources à Washington à Keystone-ATS. Et selon un responsable de la Maison-Blanche cité par l'AFP, aucun rendez-vous n'est prévu «pour l'instant» avec Donald Trump.

«Offre plus attrayante»

Des observateurs s'attendent à ce que Berne fasse une offre d'investissement attractive aux Etats-Unis, qui permettrait de réduire les droits de douane à 15%, soit le même taux que celui négocié par l'Union européenne (UE). Mais beaucoup d'incertitudes demeurent.

La présidente de la Confédération et le vice-président du Conseil fédéral sont arrivés dans la capitale américaine accompagnés d'une petite délégation composée notamment de la secrétaire d'Etat à l'économie Helene Budliger Artieda et de la secrétaire d'Etat aux questions financières internationales Daniela Stoffel. L'envoyé spécial du Conseil fédéral pour les Etats-Unis, Gabriel Lüchinger, est également de la partie.

Lors d'une séance extraordinaire lundi, le Conseil fédéral a réaffirmé sa volonté de poursuivre les discussions avec les Etats-Unis. Il indiquait vouloir présenter une offre plus attrayante, qui permette de diminuer le montant des droits de douane appliqués aux exportations suisses, tout en tenant compte des préoccupations des Etats-Unis.

La Suisse a été sonnée par les annonces de la Maison-Blanche, qui a relevé les droits de douane applicables aux produits suisses à 39%, contre 31% initialement prévus au début avril. Selon le Conseil fédéral, près de 60% des exportations de biens suisses aux Etats-Unis risquent d'être frappés par ces surtaxes supplémentaires.

Médicaments dans le viseur de Trump

Dans un entretien mardi avec la chaîne de télévision CNBC, Donald Trump a évoqué une lourde taxe qu'il compte imposer, «dans un an, un an et demi, maximum», sur les produits pharmaceutiques. «Cela sera 150% et, ensuite, ce sera 250%, parce qu'on veut des médicaments fabriqués dans notre pays», a-t-il affirmé.

Le milliardaire républicain est également revenu sur l'entretien téléphonique qu'il a eu le 31 juillet avec Karin Keller-Sutter. «J'ai parlé à leur premier ministre (sic), une femme, je ne la connais pas. Elle était sympathique, mais elle n'a pas voulu écouter».

Il a ajouté: «Je lui ai dit que nous avons un déficit commercial de 41 milliards avec vous. Et vous voulez payer 1% (sic)? Ils font fortune avec les produits pharmaceutiques. Et ils fabriquent nos produits pharmaceutiques en Chine, en Irlande et partout ailleurs».