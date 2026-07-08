Directrice commerciale de Swiss depuis 2024, Heike Birlenbach va quitter la compagnie aérienne helvétique fin septembre, après avoir servi le groupe allemand Lufthansa, propriétaire du transporteur suisse, 36 ans durant. Son poste ne sera pas repourvu, le directeur général de Swiss, Jens Fehlinger, devant à l'avenir assumer également la responsabilité des questions commerciales.

Après son départ, Mme Birlenbach entend se consacrer à de nouveaux projets en dehors du groupe.

Avant de rejoindre Swiss, Heike Birlenbach a occupé pendant de nombreuses années différentes fonctions dirigeantes au sein du groupe Lufthansa, à Londres, Amsterdam, Milan, Munich ainsi qu'au siège de Francfort, précise mercredi la compagnie aérienne.

De nationalité allemande et âgée de 59 ans, Mme Birlenbach a notamment façonné l'organisation mondiale des ventes, favorisé la numérisation des canaux clients et contribué au développement de nouveaux produits et concepts de service.

Après son départ, Mme Birlenbach entend se consacrer à de nouveaux projets en dehors du groupe. Dans le cadre de l'évolution de ses structures de direction, Lufthansa va supprimer la fonction de responsable commercial au niveau des compagnies aériennes. Les prochains mois seront consacrés à l'alignement de l'organisation et à la mise en place de la transition.