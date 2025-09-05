La rentrée scolaire est marquée par une flambée de rougeole dans plusieurs cantons alémaniques. Des classes entières se retrouvent en quarantaine, tandis que les autorités alertent contre la désinformation et rappellent l’importance de la vaccination.

La rougeole est une maladie infectieuse largement sous-estimée. (photo d'archives) Cynthia Goldsmith/Centers for Disease Control and Prevention/dpa

Rédaction blue News Sven Ziegler

Pas le temps ? blue News résume pour toi De nouveaux cas de rougeole ont été confirmés dans les écoles de Lucerne et d'Argovie, les enfants et les enseignants non vaccinés doivent être mis en quarantaine.

La vaccination protège presque entièrement contre les formes graves, mais le taux est tout de même inférieur à la moyenne dans certaines régions

Les autorités mettent en garde contre les théories du complot et demandent une plus grande disponibilité à la vaccination afin de prévenir durablement les épidémies Montre plus

La rentrée scolaire en Suisse centrale est assombrie par de nouveaux cas de maladie. Dans la commune de Ruswil dans le canton de Lucerne, la rougeole a été diagnostiquée chez une fillette, comme le rapporte CH Media.

Dans le canton d'Argovie également, le service médical cantonal a confirmé un cas dans une école et imposé une quarantaine aux élèves et aux enseignants non vaccinés.

Un virus, comme la grippe ou la rougeole, mute plus vite que d'autres Qu'est-ce que la mutation d’un virus ? Explication avec cette infographie. 05.09.2025

Une mise en quarantaine pendant 21 jours

La maladie virale hautement contagieuse est considérée comme l'une des maladies infectieuses les plus dangereuses. "Il suffit qu'une personne infectée, mais pas encore malade, se trouve dans une pièce deux heures auparavant pour qu'une personne non vaccinée soit contaminée", a expliqué Simon Ming, porte-parole de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), aux journaux CH-Media.

La rougeole peut entraîner de graves complications telles que des pneumonies ou des encéphalites. "La rougeole a souvent entraîné de graves complications - et parfois la mort", constate l'OFSP. Les personnes qui ne sont pas immunisées doivent être mises en quarantaine pendant 21 jours en cas de contact avec des malades.

Le taux de vaccination est décisif

L'année dernière, 97 cas de rougeole ont été enregistrés en Suisse, et 47 cette année. Généralement, les personnes non vaccinées ramènent l'infection de l'étranger, ce qui entraîne des cas secondaires en Suisse.

Pourtant, la maladie pourrait être éradiquée depuis longtemps. Selon l'OFSP, la protection vaccinale est de 95 à 98 pour cent. Même si, dans de rares cas, une infection survient malgré la vaccination, l'évolution de la maladie est nettement moins grave.

Les théories du complot inquiètent les parents

La vaccination est scientifiquement incontestée, cependant de fausses informations circulent. Les opposants à la vaccination propagent par exemple l'affirmation, réfutée depuis longtemps, selon laquelle le vaccin contre la rougeole pourrait déclencher l'autisme, ou qualifient la rougeole de "maladie infantile inoffensive".

Les théories du complot sur les prétendus profits de l'industrie pharmaceutique se maintiennent également sur les réseaux sociaux.