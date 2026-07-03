En Valais, l'accès au barrage de la Grande-Dixence sera réouvert à la circulation vendredi dès 17h00. Une lave torrentielle avait coupé la route cantonale lundi soir. D'importants travaux ont été nécessaires pour déblayer une quantité d’environ 10'000 mètres cubes de matériaux.

Une lave torrentielle coupait l'accès au barrage de la Grande-Dixence depuis lundi soir.

Lave torrentielle La route cantonale en direction de la Grande-Dixence sera réouverte

En raison d'une importance coulée survenue à la Combe de Bajin, la route cantonale avait été fermée jusqu’à nouvel avis après Leteygeon, en direction de la Grande-Dixence. C'est la commune d'Hérémence qui a annoncé la réouverture dans un communiqué à la mi-journée.

Lundi soir, 18 personnes bloquées derrière la coulée ont eu la possibilité de bénéficier d'un pont aérien vers 21h15 pour quitter la zone.