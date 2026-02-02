  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Ukraine La Russie annonce le voyage de Cassis à Moscou

ATS

2.2.2026 - 16:24

Selon les informations du ministère russe des affaires étrangères, le conseiller fédéral Ignazio Cassis se rendra vendredi à Moscou. En sa qualité de président de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), le ministre suisse des affaires étrangères y mènera des discussions avec son homologue russe Sergueï Lavrov.

Selon les informations du ministère russe des affaires étrangères, le conseiller fédéral Ignazio Cassis se rendra vendredi à Moscou. En sa qualité de président de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), le ministre suisse des affaires étrangères y mènera des discussions avec son homologue russe Sergueï Lavrov. (Archives)
Selon les informations du ministère russe des affaires étrangères, le conseiller fédéral Ignazio Cassis se rendra vendredi à Moscou. En sa qualité de président de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), le ministre suisse des affaires étrangères y mènera des discussions avec son homologue russe Sergueï Lavrov. (Archives)
sda

Keystone-SDA

02.02.2026, 16:24

Le ministère russe des affaires étrangères a publié lundi sur le service de messagerie Telegram une déclaration de sa porte-parole Maria Zakharova faite précédemment. La visite du 6 février sera axée sur «la recherche de moyens pour surmonter la crise profonde que traverse actuellement l'OSCE», a-t-elle déclaré en réponse à une question d'un journaliste.

Mme Zakharova a également annoncé la visite de M. Cassis dans un message en russe publié sur la plateforme X. Auparavant, l'agence de presse italienne Ansa avait annoncé la visite de M. Cassis pour mardi.

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) n'a pas encore répondu à une demande Keystone-ATS concernant les voyages prévus du conseiller fédéral.

Entretiens. Ignazio Cassis s'est rendu en Ukraine

EntretiensIgnazio Cassis s'est rendu en Ukraine

Premier arrêt à Kiev

Le Tessinois s'est rendu lundi à Kiev, où il a rencontré son homologue ukrainien Andriy Sybiha. Ils ont discuté de la dynamique des efforts de paix et de la situation sur le champ de bataille, a écrit ce dernier dans l'après-midi sur X. Selon M. Sybiha, les attaques russes contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes ont également été abordées.

Ignazio Cassis avait déjà annoncé lors du Forum économique mondial (WEF) à Davos en janvier qu'il souhaitait jouer un rôle de médiateur dans la guerre en Ukraine en tant que président de l'OSCE. En fonction de l'évolution de la situation, il prévoyait de se rendre à Kiev, Moscou et Washington, avait alors déclaré le chef du DFAE.

Les plus lus

Le chef des pompiers de Crans-Montana convoqué par les enquêteurs
Automobiliste tué après une embardée sur la route du Pillon
Inconnu au bataillon, un Vaudois de 17 ans s’élancera face à Marco Odermatt
Après la naked dress, on remercie Heidi Klum pour la « no dress »
Une athlète contrôlée positive à quelques jours du coup d'envoi !