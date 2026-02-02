Selon les informations du ministère russe des affaires étrangères, le conseiller fédéral Ignazio Cassis se rendra vendredi à Moscou. En sa qualité de président de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), le ministre suisse des affaires étrangères y mènera des discussions avec son homologue russe Sergueï Lavrov.

Le ministère russe des affaires étrangères a publié lundi sur le service de messagerie Telegram une déclaration de sa porte-parole Maria Zakharova faite précédemment. La visite du 6 février sera axée sur «la recherche de moyens pour surmonter la crise profonde que traverse actuellement l'OSCE», a-t-elle déclaré en réponse à une question d'un journaliste.

Mme Zakharova a également annoncé la visite de M. Cassis dans un message en russe publié sur la plateforme X. Auparavant, l'agence de presse italienne Ansa avait annoncé la visite de M. Cassis pour mardi.

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) n'a pas encore répondu à une demande Keystone-ATS concernant les voyages prévus du conseiller fédéral.

Premier arrêt à Kiev

Le Tessinois s'est rendu lundi à Kiev, où il a rencontré son homologue ukrainien Andriy Sybiha. Ils ont discuté de la dynamique des efforts de paix et de la situation sur le champ de bataille, a écrit ce dernier dans l'après-midi sur X. Selon M. Sybiha, les attaques russes contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes ont également été abordées.

Ignazio Cassis avait déjà annoncé lors du Forum économique mondial (WEF) à Davos en janvier qu'il souhaitait jouer un rôle de médiateur dans la guerre en Ukraine en tant que président de l'OSCE. En fonction de l'évolution de la situation, il prévoyait de se rendre à Kiev, Moscou et Washington, avait alors déclaré le chef du DFAE.