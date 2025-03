Répondant à l’invitation de la présidente du National Maja Riniker (PLR/AG), 390 femmes de toute la Suisse se réunissaient vendredi au Palais fédéral pour la Journée des femmes. Le thème de cette année, «les femmes et la sécurité», a été abordé sous différents angles.

Maja Riniker a déclaré dans une allocution que quand la sécurité n’était plus garantie, les femmes et les enfants étaient les premières victimes et les plus durement touchés. sda

Keystone-SDA ATS

«Quand la sécurité n'est plus garantie, femmes et enfants sont les premières victimes», a déclaré Maja Riniker dans une allocution, citée par les services du Parlement.

Elle a ajouté qu'aujourd'hui, «c'étaient essentiellement des hommes qui définissaient les politiques de sécurité, mettaient en œuvre les stratégies correspondantes et élaboraient les plans de paix». Or, selon Mme Riniker, ce n'est qu'«ensemble que nous parviendrons à relever ces importants défis».

Dans son discours, la parlementaire a aussi pointé que 32 artistes hommes avaient effectué un travail de commande dans le Palais fédéral et une seule femme, Anna Haller, qui a réalisé les sculptures en cuir des conseillers aux Etats sur la rangée de sièges du fond.

Les sièges du Reichstag

L'artiste s'est inspirée pour ce faire des sièges en cuir découpé du bâtiment du Reichstag à Berlin, détruits lors de l'incendie du bâtiment en 1933. «Le lendemain de l'incendie, les droits démocratiques ont été suspendus partout en Allemagne et Hitler a pris le pouvoir», a souligné l'Argovienne.

«Aujourd'hui encore, nous vivons dans une époque qui nous met à l'épreuve», alors que «les autocrates gagnent du terrain» et que la guerre est revenue en Europe, a-t-elle ajouté.

Maja Riniker a relevé l'importance du droit international, «qui fixe des règles et empêche que le plus fort s'impose simplement». Alors que la politique mondiale est actuellement alimentée par «les Tesla, la testostérone et le dollar», «il est d'autant plus urgent d'augmenter le nombre de femmes compétentes dans les opérations de maintien de la paix, les négociations de paix et la reconstruction des sociétés».

Dix ateliers

Dans le cadre de la manifestation, une vingtaine d'expertes ont présenté des approches permettant d'améliorer la sécurité, condition de base pour mener une vie sûre et indépendante.

Pascale Baeriswyl, ambassadrice et cheffe de la mission permanente de la Suisse auprès de l'ONU, Karin Kayser-Frutschi, conseillère d'État (NW) et coprésidente de la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police, Nadja Schatzmann, major de l'Armée suisse et observatrice militaire de l'ONU au Proche-Orient et Sepideh Karimi, Free Iran Switzerland, ont pris la parole.

Elles ont abordé la situation mondiale actuelle, ses défis et la contribution de la Suisse pour améliorer la sécurité. Toutes se sont entendues sur le fait que les femmes avaient un rôle à jouer dans une politique de sécurité efficace.

L'après-midi, les multiples facettes du thème «les femmes et la sécurité» ont été explorées dans le cadre de dix ateliers. Parmi ces derniers, «JerusalemS, une fresque pour la paix», «Antiféminisme /genrisme: quels sont les dangers politiques?» ou «Des stratégies pour augmenter la sécurité sur Internet».

Collage de photos

Cette journée a pour but de donner plus de visibilité aux femmes dans le monde entier. La présidente du Conseil national a présenté dans ce contexte un collage réunissant les photos des 77 conseillères nationales et des 16 conseillères aux Etats, exposé dans la salle des pas perdus durant son année présidentielle.

A la fin de la manifestation, la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter a inauguré une plaque commémorative rendant hommage à la première conseillère fédérale, Elisabeth Kopp dans la salle du Conseil national.