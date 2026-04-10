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Début des récoltes Les premières asperges suisses pointent le bout de leur nez

ATS

10.4.2026 - 16:48

Les premières asperges suisses ont pu être récoltées, grâce aux températures printanières, indique l'Union maraîchère suisse (UMS). Ces légumes sont surtout vendus dans les magasins de ferme et sur le marché pour le moment.

La saison des asperges commence généralement en avril (archive).
La saison des asperges commence généralement en avril (archive).
ATS

Keystone-SDA

10.04.2026, 16:48

10.04.2026, 17:07

«L’offre devrait néanmoins fortement augmenter ces prochaines semaines avec la hausse des températures», note l'organisation dans un communiqué.

L'UMS rappelle que pour les producteurs, la saison débute bien avant la récolte. Les champs sont préparés tôt dans l'année, les buttes sont formées et de premières mesures pour accélérer la précocité des cultures sont prises. «Des mini-tunnels garantissant un microclimat chaud et permettant ainsi une croissance précoce sont très souvent utilisés».

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L'année dernière, 876 tonnes d’asperges (530 tonnes d’asperges blanches et 346 tonnes d’asperges vertes) ont été récoltées au total en Suisse, soit environ 20 tonnes de plus que l’année précédente. Près de 450 hectares d’asperges ont été cultivés en 2025, souligne l'organisation.

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