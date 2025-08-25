  1. Clients Privés
Protection «lacunaire» La sauvegarde du lac de la Gruyère soumis au peuple fribourgeois

ATS

25.8.2025 - 10:36

Les Fribourgeois se prononcent le 28 septembre sur l'initiative «Pour la sauvegarde du lac de la Gruyère et de ses rives». Le texte veut inscrire la préservation et la protection du lieu dans la Constitution cantonale. Il est rejeté tant par le Conseil d'Etat que le Grand Conseil.

Selon le Conseil d'Etat fribourgeois, le Plan directeur cantonal et le Plan directeur régional assurent déjà la préservation de la biodiversité du lac de la Gruyère, tout en permettant le développement «raisonnable» des activités touristiques et de loisirs (archives).
sda

Keystone-SDA

25.08.2025, 10:36

Le comité de l'initiative constitutionnelle «Sauvez les Laviaux» a décidé en novembre de maintenir son texte. Un mois plus tôt, les députés avaient suivi la position du Conseil d’Etat en le rejetant par 79 voix contre 4 et 14 abstentions. Selon eux, «il n’y a pas besoin de légiférer davantage pour protéger le lac de la Gruyère».

Selon les membres du comité, il n’y a aucune «garantie sérieuse» à l'heure actuelle pour éviter de nouveaux projets «hors échelle», comme celui de la vague artificielle désormais abandonnée à Morlon. Pire même, à leurs yeux, «il existe plusieurs indices que de nouvelles infrastructures d’importance pourraient voir le jour».

Ensemble exceptionnel

Le plan directeur de la Gruyère autorise en effet ce type de développement à de multiples emplacements autour du lac. Et c’est précisement ceux-ci que le comité entend bien combattre. «Le lac de la Gruyère est un ensemble naturel et paysager exceptionnel, que l’appareil légal actuel ne protège que de manière lacunaire».

«Préserver cet ensemble ne représente pas seulement une plus-value pour la Gruyère et le tourisme doux. C’est aussi un thème qui concerne l’ensemble des Fribourgeoises et des Fribourgeois, maintenant et à l’avenir», a insisté le comité en présentant ses arguments en vue de la votation.

Au-delà, l’initiative «ne vise aucunement à mettre sous cloche le lac de la Gruyère, contrairement à ce qu’affirme faussement le gouvernement fribourgeois dans ses diverses déclarations». Celles-ci sont «destinées, apparemment, à faire peur». «Les initiants ont toujours été très clairs dans leurs intentions», ont-ils rappelé.

Contre-projet écarté

Le texte veut accompagner les activités déjà présentes: randonnée, pêche, sport et navigation. C'est pourquoi le comité propose au peuple fribourgeois d'inscrire préservation et protection du lieu dans la Constitution cantonale. Un avis qui a contre lui une large frange d'opposants, comme en témoigne le vote devant le législatif.

En fait, les initiants, parmi lesquels le député PVL Daniel Savary, auraient vu d'un bon oeil l'émergence d'un contre-projet à leur texte, texte qui s’inscrivait donc, initialement, en opposition au projet abandonné de vague artificielle Goya Onda. En vain. Selon la majorité des élus, les protections actuelles sont suffisantes.

A noter que pendant les débats de l'an dernier devant le Grand Conseil, un amendement du Parti socialiste (PS), invitant à retenir une voie alternative et soutenu par le groupe Vert-e-s et alliés, n'a pas passé la rampe. Il demandait d'inciter à trouver un accord pour éviter une votation populaire.

Trop contraignant

Pour rappel, le lac de la Gruyère a été créé artificiellement en 1948, afin de contribuer à couvrir les besoins en électricité du canton de Fribourg. Il présente une richesse paysagère considérable mettant en scène le lac dans son écrin préalpin, avait décrit alors le ministre Didier Castella, chargé des institutions.

La région figure dans l’inventaire des paysages d’importance cantonale (PIC) et le plan directeur cantonal. Une partie du lac constitue en outre une réserve d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance nationale. La Constitution prévoit encore qu’Etat et communes préservent la nature et le patrimoine culturel.

Les collectivités publiques sont tenues de protéger la diversité de la faune et de la flore ainsi que les milieux vitaux. L’initiative est «extrêmement contraignante et n’offre pas de marge de manœuvre», a relevé plus récemment le Conseil d'Etat, empêchant des projets de petite importance, comme des aménagements de mobilité douce.

L'initiative constitutionnelle entièrement rédigée a été validée en novembre 2023 par le Grand Conseil, à l'unanimité des 82 voix exprimées alors. Elle avait été déposée antérieurement à la Chancellerie d'Etat munie de 9378 signatures, dont 9249 valables, alors que 6000 étaient requises.

