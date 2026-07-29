La sécheresse qui sévit en Suisse depuis le printemps continue de s’intensifier. Elle met l’agriculture sous pression et pourrait provoquer des pénuries au moment des récoltes. Quelles conséquences cette situation aura-t-elle pour Migros, Coop, Denner et Lidl?

En Suisse, et notamment dans le Mittelland, une sécheresse marquée s’est installée. Les précipitations restent largement inférieures à la moyenne pluriannuelle, tandis que les températures dépassent fréquemment les valeurs habituelles pour la saison, souligne l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) sur son site internet.

Les conséquences sont manifestes: les sols se dessèchent, le niveau des cours d’eau diminue et les nappes phréatiques se trouvent également à des niveaux préoccupants dans de nombreuses régions.

L’agriculture est en première ligne face à cette situation, avec des répercussions directes sur les récoltes. Il est toutefois difficile d’identifier précisément quelles cultures maraîchères sont aujourd’hui les plus durement touchées par la chaleur et le manque d’eau. «En principe, toutes les cultures souffrent de la chaleur et de la sécheresse», explique Matija Nuic, directeur de l’Association suisse des producteurs de légumes, interrogé par blue News.

Même dans les serres, où des dispositifs d’ombrage peuvent être utilisés, la situation reste tendue. «Les températures représentent un défi partout», souligne Nuic. Mais l’accès à l’eau est l’élément déterminant. Celui-ci est réglementé de manière très différente d’une région à l’autre et engendre des coûts importants.

La sécheresse entraîne également une hausse de la charge de travail, car les besoins en arrosage augmentent. «Les producteurs et leurs collaborateurs travaillent sans relâche depuis des semaines afin de continuer à approvisionner la population en légumes», explique Nuic.

Quelques embouteillages isolés

Nuic ne peut pas déterminer si cette situation entraînera une hausse des prix pour les consommatrices et les consommateurs. Cette décision relève du commerce de détail. «Pour les producteurs, il est toutefois essentiel que ces coûts supplémentaires soient couverts.»

Des pénuries ponctuelles peuvent également se produire. Selon Nuic, cela a déjà été le cas pour les haricots et la laitue iceberg. Il est encore impossible de prévoir l’évolution de la situation, notamment à l’approche de l’automne. Jusqu’à présent, l’approvisionnement a néanmoins pu être assuré sans recours massif aux importations, probablement en grande partie grâce aux vacances d’été.

Pour Nuic, une priorité s’impose pour l’avenir: «À long terme, l’accès à l’eau d’irrigation doit être garanti.» Si cet accès est aujourd’hui largement assuré dans les exploitations maraîchères professionnelles, il reste indispensable de le pérenniser grâce à des solutions adaptées aux réalités de chaque région.

Dans le même temps, il rappelle l’exemple de l’année 2021, marquée par des pluies persistantes qui avaient provoqué d’importantes pertes. «Dans ce cas, d’autres mesures sont nécessaires», explique M. Nuic. «En définitive, se prémunir contre les phénomènes météorologiques extrêmes, quels qu’ils soient, n’a de sens que si les producteurs savent que les surcoûts qui en résultent pourront être pris en charge par les acheteurs.»

Alors que la pression s’accroît sur les producteurs, les détaillants se montrent pour l’instant relativement confiants.

«L'évolution future dépendra des conditions météorologiques»

Selon Migros, la chaleur persistante et la sécheresse n’ont pas les mêmes effets sur les cultures fruitières et maraîchères : leur impact varie selon les régions et les espèces cultivées. Il est encore trop tôt pour établir un bilan global fiable de la récolte de cette année.

«À l’heure actuelle, notre assortiment ne connaît aucune restriction: tous les légumes concernés sont disponibles», indique un porte-parole de Migros en réponse à une demande de blue News.

Du côté des prix de vente, aucune évolution notable ne se profile pour le moment. Dans l’ensemble, les prix des fruits et légumes se situent actuellement à un niveau comparable à celui de l’année dernière. «Des variations à court terme restent possibles, selon les produits et le déroulement des récoltes», précise le communiqué. Il est toutefois encore trop tôt pour formuler des prévisions précises sur l’évolution des prix à venir.

Concernant les prix d’achat, Migros n’observe pas non plus de variations exceptionnelles par rapport à l’année dernière. «L’évolution dans les prochaines semaines dépendra notamment des conditions météorologiques», indique le porte-parole de Migros.

À ce stade, l’entreprise n’a pas besoin de recourir à des volumes d’importation supplémentaires. «En plus de la part habituelle de produits importés, nous sommes actuellement en mesure de répondre à la demande avec les quantités disponibles», précise-t-elle. Si des pénuries devaient apparaître au cours de la saison, les importations pourraient toutefois contribuer à maintenir l’approvisionnement.

Denner suit de près l'évolution de la situation

Chez Denner, la situation est comparable à celle observée chez Migros: l’impact des conditions météorologiques actuelles sur les différentes cultures varie fortement selon les régions, les conditions de production et le calendrier des récoltes.

«C’est pourquoi il n’est actuellement possible de tirer des conclusions générales sur certaines variétés de légumes que dans une mesure limitée. Dans quelques cas isolés, on observe des variations en matière de disponibilité, de qualité ou de volumes récoltés, comme cela se produit généralement lors d’événements météorologiques exceptionnels», explique une porte-parole de Denner en réponse à une demande de blue News.

La situation est suivie en permanence, et l’entreprise maintient par ailleurs des échanges étroits avec les producteurs et les fournisseurs. «Lorsque cela s’avère nécessaire, nous examinons d’autres possibilités d’approvisionnement au sein de notre réseau existant afin de garantir une disponibilité des produits aussi stable que possible», précise-t-elle.

À ce stade, il n’est pas possible de se prononcer de manière générale sur une éventuelle évolution des prix.

Des salades Coop temporairement concernées

Chez Coop également, l’assortiment de légumes reste actuellement disponible dans les volumes habituels. «La disponibilité de certaines variétés de salades pourrait toutefois être temporairement légèrement réduite», indique le distributeur en réponse à une demande de blue News.

Chez Coop, les produits suisses restent prioritaires. Si nécessaire, l’assortiment est complété ponctuellement et temporairement par des produits importés afin de garantir l’approvisionnement. Selon l’entreprise, l’évolution des prix dépendra de la suite de l’été ainsi que de la demande réelle durant la période des vacances.

Lidl Suisse n’a, de son côté, pas pour habitude de commenter des questions concrètes liées aux prix ou aux évolutions du marché, a indiqué l’entreprise en réponse à une demande de blue News. «Afin de pouvoir réagir avec flexibilité aux variations des récoltes, nous entretenons des échanges réguliers et étroits avec nos fournisseurs», précise toutefois le distributeur.

Alors que les productrices et producteurs sont déjà fortement mis à contribution, la situation ne change pour l’instant pas pour les consommatrices et les consommateurs. Les prochaines semaines montreront si les effets de la sécheresse finiront par se faire sentir dans les rayons des supermarchés.

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle, puis adapté par la rédaction romande.