La sécurité des Suisses menacée ? Le chef des fonctionnaires de police s’alarme

Les points forts du jour

FISCALITE : Les débats vont se poursuivre mercredi au Conseil national sur le dossier controversé de l'imposition individuelle. Les deux Chambres, d'accord sur le principe d'un contre-projet à l'initiative des Femmes PLR qui doit rendre individuelle l'imposition des personnes mariées, s'opposent encore sur le contenu du projet. La commission préparatoire du National propose une voie médiane, afin que les pertes financières soient moins élevées que prévu.

PROCES : La Cour suprême du canton de Berne se penche sur une affaire qui avait eu un retentissement national en 2022. Cinq hommes d'une famille des Balkans avaient dû répondre de traite d'êtres humains et de mariage forcé. Le tribunal Jura bernois-Seeland à Moutier avait prononcé des peines avec sursis contre trois prévenus et acquitté les deux autres. La Cour suprême examine ce dossier après l'appel déposé par deux parties plaignantes à l'encontre de trois des cinq hommes. Le Parquet général du canton de Berne ne participe plus à cette procédure.

VATICAN : Cent trente-trois cardinaux électeurs, tous âgés de moins de 80 ans, s'enfermeront mercredi dans la chapelle Sixtine pour un conclave destiné à trouver un successeur au pape François. Les cardinaux voteront dans l'après-midi, puis à partir de jeudi deux fois le matin et deux fois l'après-midi. Pour que l'un d'entre eux soit élu, il doit obtenir une majorité des deux tiers, soit au moins 89 voix. Après trois journées sans résultat, le scrutin est interrompu pour une journée de prières.

DIPLOMATIE : Le président chinois Xi Jinping entame ce mercredi une visite en Russie pour la commémoration des 80 ans de la victoire contre l'Allemagne nazie au côté de son homologue Vladimir Poutine. Cette visite de quatre jours, qui illustre l'alliance entre la Russie et la Chine, intervient en pleine confrontation commerciale entre Pékin et Washington. Selon Moscou, Xi Jinping participera à des discussions portant sur le «développement des relations de partenariat global et d'interaction stratégique». Une série de documents bilatéraux devrait être signée.

Vu dans la presse

TOURISME : Les remontées mécaniques de Zermatt explosent encore leur record cette année. Pour Franz Julen, son président, c’est le résultat d’une stratégie claire et d’un positionnement unique, rapporte le Nouvelliste. Sans esquiver aucune critique, il assume sa ligne, celle d’une station haut de gamme qui veut avancer seule. «A ceux qui critiquaient la branche, j’ai toujours dit que peu d’autres sports peuvent offrir autant de satisfaction qu’une journée de ski dans la nature, sous un ciel bleu et sur des pistes bien préparées. A Zermatt, notre exercice fiscal se termine fin mai, et je peux déjà annoncer que ce sera un nouveau record, pour la troisième année de suite», a déclaré le président au quotidien valaisan.

SECURITE : Le président de la Fédération suisse des fonctionnaires de police estime que la sécurité en Suisse est menacée. Ceci parce que le nombre de policiers et de policières par habitant diminue. Aujourd'hui déjà, certaines interventions ne peuvent plus être effectuées, a averti Emmanuel Fivaz dans le Blick. En différents endroits de Suisse, la lutte contre le trafic de drogue a été mise de côté en raison du manque de ressources. De plus, il n'y a pas assez de coordination interrégionale.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2015) : Le Premier ministre britannique David Cameron crée la surprise en remportant la majorité absolue à la Chambre des communes. Contrairement à tous les sondages, les conservateurs remportent 330 sièges sur 650.

- Il y a 25 ans (2000) : Décès de l'acteur américain Douglas Fairbanks Jr ("Gloire éphémère"). Il était né en 1909.

- Il y a 30 ans (1995) : Le président de la Confédération Kaspar Villiger présente devant l'Assemblée fédérale ses excuses pour la politique suisse à l'égard des réfugiés durant la Deuxième Guerre mondiale.

- Il y a 30 ans (1995) : Jacques Chirac est élu président de la République française.

- Il y a 110 ans (1915) : Le paquebot britannique «RMS Lusitania» est coulé par une torpille allemande au large de l'Irlande (1198 morts). De nombreuses personnalités du monde politique, culturel et économique se trouvaient à bord du navire qui faisait route de New York vers Liverpool.

- Il y a 130 ans (1895) : Le physicien russe Alexandre Popov fait la démonstration du premier récepteur radiophonique.

Le dicton du jour

«Plus mai est chaud, Plus l'an vaut.»