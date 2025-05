La situation est «maîtrisée» à Blatten (VS), elle s'est «stabilisée au niveau du barrage de Ferden», a indiqué samedi Antoine Jacquod, adjoint de la cheffe de l'Organe cantonal de conduite du Valais à Keystone-ATS. Le système de vannes de fond du barrage a été partiellement ouvert afin de permettre à l'eau de s'écouler dans la rivière.

Une vue montre des blocs de glace qui se détachent du glacier du Birch au-dessus de Blatten le mercredi 28 mai 2025 depuis un alpage au-dessus de Wiler. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Cette mesure sert avant tout à préserver la capacité de rétention du barrage, un élément extrêmement important», a précisé M. Jacquod. Et d'expliquer que le risque est qu'une lave torrentielle atteigne le barrage lorsque celui-ci est plein. Il ne pourrait plus jouer son rôle de retenue et l'eau s'écoulerait de façon incontrôlée.

Pour l'instant, la situation est «maîtrisée», a estimé M. Jacquod. Le lac qui s'est formé à Blatten ainsi que celui de Ferden sont constamment surveillés. La situation pourrait se dégrader rapidement si la vanne de fond était obstruée par les sédiments.

Il n'est toujours pas possible d'intervenir dans la zone sinistrée pour des raisons de sécurité. La menace vient d'une part des pierres qui pourraient chuter de la montagne, d'autre part de l'instabilité de la masse d'éboulis.

Pour des raisons de sécurité également, les recherches pour retrouver la personne disparue n'ont pas pu reprendre, a indiqué M. Jacquod.