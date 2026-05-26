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Sécurité La situation sécuritaire mondiale inquiète les Suisses

ATS

26.5.2026 - 10:00

La situation politique mondiale inquiète la population suisse en matière de sécurité, selon une étude. Dans ce contexte, l'armée doit jouer un rôle, avec des dépenses plus élevées. Un rapprochement avec l'OTAN est aussi vu d'un bon oeil.

Selon une étude, la majorité des Suisses considèrent l'armée «absolument» ou «plutôt nécessaire», au vu du contexte sécuritaire international actuel (image d'illustration).
Selon une étude, la majorité des Suisses considèrent l'armée «absolument» ou «plutôt nécessaire», au vu du contexte sécuritaire international actuel (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

26.05.2026, 10:00

26.05.2026, 10:02

Quelque 86% des personnes interrogées se montrent pessimistes face à la situation politique mondiale. L'avenir de la Suisse préoccupe aussi.

De manière générale, le sentiment de sécurité a baissé, pour se situer au plus bas niveau de ces vingt dernières années, selon l'étude «Sécurité 2026», présentée mardi par le Département fédéral de la défense (DDPS). Plus de 80% des personnes considèrent l'armée «absolument» ou «plutôt nécessaire».

A l'inverse, un quart souhaite abolir le service militaire obligatoire. Depuis la fin de la Guerre froide, ce taux n'a jamais été aussi bas, souligne l'étude. Dans le même temps, la part des personnes jugeant trop faibles les dépenses consacrées à la défense n'a jamais été aussi forte (29%) depuis 1986.

L'étude note encore qu'une légère majorité est favorable à un rapprochement avec l'OTAN. Par ailleurs, la neutralité est remise en question: plus de la moitié des personnes pensent que la neutralité ne peut plus être défendue militairement de manière crédible.

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