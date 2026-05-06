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Menaces diverses La situation sécuritaire s'est nettement dégradée en Suisse

ATS

6.5.2026 - 10:58

La situation sécuritaire s'est nettement dégradée cette dernière année en Suisse et en Europe, constate mercredi le Conseil fédéral dans un rapport. Les attentes envers la Suisse pour qu’elle contribue davantage à la sécurité du continent augmentent.

Compte tenu de la dégradation de la situation géopolitique, le Conseil fédéral veut renforcer substantiellement la sécurité et la capacité de défense du pays, notamment via une augmentation de la TVA (archives).
Compte tenu de la dégradation de la situation géopolitique, le Conseil fédéral veut renforcer substantiellement la sécurité et la capacité de défense du pays, notamment via une augmentation de la TVA (archives).
ATS

Keystone-SDA

06.05.2026, 10:58

06.05.2026, 11:26

La Suisse est directement touchée par la guerre hybride menée par la Russie, notamment par des cyberattaques, de l’espionnage, une volonté de prolifération, des activités d’influence et de la désinformation. L'engagement des Etats-Unis pour la sécurité en Suisse et en Europe est de plus en plus incertain et pousse les pays européens à se réarmer et à réduire leur dépendance militaire.

La guerre au Moyen-Orient a aussi de multiples conséquences. En particulier pour la sécurité énergétique et la rivalité entre grandes puissances, précise le rapport.

Menaces diverses sur la Suisse

Les développements géopolitiques entraînent des répercussions sur la sécurité intérieure de la Suisse. Le rapport du gouvernement indique que la menace terroriste continue d’être dominée par le mouvement djihadiste. La radicalisation des jeunes en lignes est au centre des préoccupations.

L’extrémisme violent, de gauche comme de droite, est toujours actif. Les extrémistes de gauche violents considèrent le sabotage d’infrastructures critiques comme un moyen éprouvé d’atteindre leurs objectifs. Parmi les milieux d’extrême droite, la menace vient plutôt d’individus isolés, agissant hors de toute structure, détaille le Conseil fédéral.

La menace d’espionnage qui pèse sur la Suisse est très élevée. Les institutions étatiques, les organisations internationales, les entreprises et les hautes écoles sont la cible des services de renseignement étrangers.

Des infrastructures critiques sont menacées par des attaques physiques et des cyberattaques. Dans ce contexte, la Suisse pourrait servir de cible pour frapper des Etats ou des alliances dépendant de ses infrastructures. Enfin, la Russie a développé des stratégies complexes pour contourner les sanctions et s’approvisionner en biens et en technologies suisses.

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