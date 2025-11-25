  1. Clients Privés
Vaud La socialiste Carine Carvalho quitte son siège au Parlement

ATS

25.11.2025 - 16:10

La députée socialiste et lausannoise Carine Carvalho a annoncé mardi sa démission du Grand Conseil vaudois pour la fin du mois de novembre. Elle a été nommée vendredi dernier comme nouvelle préfète du district de Lausanne dès le 1er mars 2026. Elle sera remplacée par Séverine Graff, enseignante et conseillère communale à Lausanne.

Après sa nomination comme préfète du district de Lausanne, la députée socialiste Carine Carvalho va quitter le Grand Conseil vaudois à la fin du mois (archives).
ATS

Keystone-SDA

25.11.2025, 16:10

Agée 43 ans, Mme Carvalho aura siégé au parlement cantonal de 2017 à 2025. Elle a aussi été auparavant conseillère communale de Lausanne durant deux ans. Depuis janvier 2019, elle occupe par ailleurs la fonction de codirectrice du Bureau de l'égalité à l'UNIL, où elle exerce des responsabilités de gestion, de coordination et de développement de projets institutionnels.

