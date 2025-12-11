  1. Clients Privés
Changement des conditions-cadres La SSR diffusera à nouveau ses programmes radio en FM

ATS

11.12.2025 - 15:02

La SSR diffusera à nouveau ses programmes radio en FM. Les conditions-cadres «ont changé» après que le Parlement a décidé de continuer à autoriser ce type de diffusion au moins jusqu'à la fin 2031, annonce-t-elle jeudi. Aucune date n'est encore prévue pour ce retour.

Les automobilistes devraient à nouveau pouvoir écouter les programmes de la RTS en FM (image d'illustration).
ATS
ATS

Keystone-SDA

11.12.2025, 15:02

11.12.2025, 15:09

L'entreprise avait décidé d'arrêter la diffusion FM à la fin de l'an dernier, en vertu d'un accord conclu avec la branche et la Confédération. Un renoncement total à cette technologie «n'aurait eu de sens que si l'ensemble de la branche en avait fait de même fin 2026», écrit-elle.

«Puisque certaines radios privées y ont pour l'instant renoncé, la SSR ne peut pas se permettre de continuer à se priver de cette technologie de diffusion et à perdre, par conséquent, de nombreux auditeurs», ajoute-t-elle. La RTS a perdu près d'un quart de ses auditeurs au premier semestre 2025, selon les chiffres publiés en juillet par Mediapulse.

Le diffuseur national ne donne pas de date pour un retour à la diffusion FM. Celui-ci «aura lieu au moment le plus opportun aux plans légal, technique et économique».

