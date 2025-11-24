La SSR doit économiser 270 millions de francs d’ici 2029, conséquence de la baisse de la redevance et du recul des revenus commerciaux. Dans ce cadre, l’entreprise enclenche sa transformation et prévoit la suppression de 900 postes, sous réserve de consultation.

Keystone-SDA ATS

La SSR entre dans une phase de restructuration profonde pour faire face aux bouleversements du marché des médias et à la réduction progressive de la redevance, écrit l'entreprise de médias lundi dans un communiqué. Elle annonce un plan d'économies de 270 millions de francs d'ici 2029, soit environ 17% de son budget de 2024, dont une première tranche de 125 millions devra être atteinte avant 2027.

La mesure la plus lourde porte sur l'emploi: jusqu'à 900 équivalents plein temps pourraient disparaître. Environ 300 entrent dans le programme d'économies déjà en cours. Les 600 autres suppressions se feront progressivement, en tenant compte des départs naturels, mais des licenciements restent «inévitables». La consultation en cours et le plan social doivent en encadrer les modalités.

L'Alliance pour la diversité des médias dénonce la décision «dramatique» de la SSR de supprimer tous ces emplois. Elle y voit «la conséquence de pressions politiques», qui conduisent selon elle à «un affaiblissement de la radiodiffusion publique».

Regrets de Susanne Wille

«Nous regrettons ces suppressions. Mais les décisions politiques et le contexte dans lequel évolue notre entreprise ne nous laissent pas d'autre choix, souligne la directrice générale de la SSR Susanne Wille. Si la SSR veut rester forte, elle doit se transformer maintenant».

Cette contrainte financière découle notamment de la décision du Conseil fédéral d'abaisser la redevance des ménages de 335 à 300 francs par an et d'exempter davantage d'entreprises de son paiement. Cette mesure entraîne un manque à gagner de 120 millions de francs.

A cela s'ajoute le recul des recettes commerciales à hauteur de 90 millons de francs. Sans oublier l'augmentation des coûts d'exploitation de 60 millions découlant du renchérissement.

Swissinfo disparaît de la direction

Dès le printemps prochain, la direction de la SSR sera réduite, passant huit à sept membres tandis que Swiss TXT sera intégrée à l'organisation. La branche Swissinfo, dont la plateforme s’adresse principalement aux Suisses de l’étranger et au public étranger intéressé par la Suisse, ne fera plus partie de la direction, selon le nouvel organigramme.

Par contre les directions des quatre régions linguistiques de la SRF, la RTS, la RSI et la RTR ont été confirmées dans leur fonction «pour assurer la stabilité durant la transition».

La SSR restructure encore deux départements de la direction. La nouvelle direction « Offre» regroupera les secteurs Offre et Distribution. La direction «Opérations » inclura désormais Technologie et Production.

Régions touchées

Les postes des deux nouvelles directions seront mis au concours, ainsi que celui de la chaîne alémanique SRF, après la démission de Nathalie Wappler fin avril. Mme Wappler a travaillé plus de 20 ans à la SRF et à la SSR.

La directrice de Swissinfo et le directeur des «Opérations» resteront en place jusqu’à fin mars 2026. Leurs titulaires participeront activement à la transition entre l’ancienne et la nouvelle structure à partir d’avril, a précisé la SSR à Keystone-ATS.

En plus de la direction, les structures de gestion dans les régions seront modifiées pour favoriser la collaboration, écrit la SSR. La composition des équipes de direction régionales devrait être finalisée d’ici mi-2026.