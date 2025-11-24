  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Nouvelle charrette La SSR prévoit de couper 900 postes d’ici 2029

ATS

24.11.2025 - 11:49

La SSR doit économiser 270 millions de francs d’ici 2029, conséquence de la baisse de la redevance et du recul des revenus commerciaux. Dans ce cadre, l’entreprise enclenche sa transformation et prévoit la suppression de 900 postes, sous réserve de consultation.

La SSR veut économiser 270 millions de francs d’ici 2029 et couper jusqu'à 900 postes.
La SSR veut économiser 270 millions de francs d’ici 2029 et couper jusqu'à 900 postes.
sda

Keystone-SDA

24.11.2025, 11:49

24.11.2025, 14:00

La SSR entre dans une phase de restructuration profonde pour faire face aux bouleversements du marché des médias et à la réduction progressive de la redevance, écrit l'entreprise de médias lundi dans un communiqué. Elle annonce un plan d'économies de 270 millions de francs d'ici 2029, soit environ 17% de son budget de 2024, dont une première tranche de 125 millions devra être atteinte avant 2027.

La mesure la plus lourde porte sur l'emploi: jusqu'à 900 équivalents plein temps pourraient disparaître. Environ 300 entrent dans le programme d'économies déjà en cours. Les 600 autres suppressions se feront progressivement, en tenant compte des départs naturels, mais des licenciements restent «inévitables». La consultation en cours et le plan social doivent en encadrer les modalités.

L'Alliance pour la diversité des médias dénonce la décision «dramatique» de la SSR de supprimer tous ces emplois. Elle y voit «la conséquence de pressions politiques», qui conduisent selon elle à «un affaiblissement de la radiodiffusion publique».

Regrets de Susanne Wille

«Nous regrettons ces suppressions. Mais les décisions politiques et le contexte dans lequel évolue notre entreprise ne nous laissent pas d'autre choix, souligne la directrice générale de la SSR Susanne Wille. Si la SSR veut rester forte, elle doit se transformer maintenant».

Cette contrainte financière découle notamment de la décision du Conseil fédéral d'abaisser la redevance des ménages de 335 à 300 francs par an et d'exempter davantage d'entreprises de son paiement. Cette mesure entraîne un manque à gagner de 120 millions de francs.

A cela s'ajoute le recul des recettes commerciales à hauteur de 90 millons de francs. Sans oublier l'augmentation des coûts d'exploitation de 60 millions découlant du renchérissement.

Swissinfo disparaît de la direction

Dès le printemps prochain, la direction de la SSR sera réduite, passant huit à sept membres tandis que Swiss TXT sera intégrée à l'organisation. La branche Swissinfo, dont la plateforme s’adresse principalement aux Suisses de l’étranger et au public étranger intéressé par la Suisse, ne fera plus partie de la direction, selon le nouvel organigramme.

Par contre les directions des quatre régions linguistiques de la SRF, la RTS, la RSI et la RTR ont été confirmées dans leur fonction «pour assurer la stabilité durant la transition».

La SSR restructure encore deux départements de la direction. La nouvelle direction « Offre» regroupera les secteurs Offre et Distribution. La direction «Opérations » inclura désormais Technologie et Production.

Régions touchées

Les postes des deux nouvelles directions seront mis au concours, ainsi que celui de la chaîne alémanique SRF, après la démission de Nathalie Wappler fin avril. Mme Wappler a travaillé plus de 20 ans à la SRF et à la SSR.

La directrice de Swissinfo et le directeur des «Opérations» resteront en place jusqu’à fin mars 2026. Leurs titulaires participeront activement à la transition entre l’ancienne et la nouvelle structure à partir d’avril, a précisé la SSR à Keystone-ATS.

En plus de la direction, les structures de gestion dans les régions seront modifiées pour favoriser la collaboration, écrit la SSR. La composition des équipes de direction régionales devrait être finalisée d’ici mi-2026.

Les plus lus

Regard pénétrant : le visage des méchants d'Hollywood est mort
Jugée pour avoir empoisonné ses filles aux médicaments, la mère se dit «innocente»
Décès de la légende du reggae Jimmy Cliff
«Il y a quelque chose d'assez stupéfiant» - Sébastien Lecornu s’emporte
Ces conclusions sur les produits alimentaires bon marché surprennent même les experts
«Je n'aurais pas pensé aller au restaurant sans jamais avoir à payer l'addition»