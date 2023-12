La stabilité est préservée, mais la formule magique doit être revue

S'il était prévisible que le socialiste bâlois Beat Jans devienne conseiller fédéral mercredi, son élection a confirmé que la formule magique a fait son temps et devrait être rapidement revue, estime la presse suisse. Les éditorialistes prédisent que la prochaine élection gouvernementale sera palpitante.

Le conseiller aux Etats bâlois Beat Jans a été élu au Conseil fédéral mercredi. sda

Le score relativement faible de plusieurs conseillers fédéraux prouve que beaucoup de parlementaires ne sont pas satisfaits de la répartition des forces entre les partis au sein du gouvernement, estime le Tages-Anzeiger. Les partis ne peuvent plus ignorer le «mécontentement généralisé» et doivent entamer des discussions sur la concordance le plus rapidement possible, ajoute-t-il.

Le PS et le PLR sont spécialement dans le viseur du titre zurichois. Ils doivent repenser leurs prétentions au pouvoir qui ne sont pas suffisamment justifiées, bien que revendiquées comme un droit absolu par les deux groupes, analyse le titre.

Pour le journal alémanique, le mauvais score des ministres libéraux-radicaux Ignazio Cassis (167 voix) et Karine Keller-Sutter (176 voix) est à mettre sur le compte de «considérations de politique partisane».

Troisième place amère pour Pult

Le média alémanique en ligne Watson abonde et juge que le camp bourgeois de droite a pris sa «revanche» pour ces résultats en demi-teinte en votant ensuite pour le candidat socialiste hors ticket officiel Daniel Jositsch. C'est le Grison Jon Pult qui a fait les frais de cette tactique, relégué à une troisième place au goût amer, analyse le média.

La «Neue Zürcher Zeitung» est également d'avis que le camp bourgeois a infligé une «gifle» aux socialistes mercredi. Selon elle, une des raisons du mécontentement du centre-droit est à chercher dans le ticket présenté par le parti à la rose, «limité à deux candidats de l'aile gauche du parti». Les 70 voix obtenues par Daniel Jositsch remettent en cause l'utilité des tickets officiels des partis, poursuit encore la NZZ.

Le Nouvelliste fait également le constat que la formule magique doit être revue, la composition du gouvernement n'étant pas suffisamment représentative de la population. Le journal valaisan appelle les parlementaires à «sérieusement réfléchir» à réformer en profondeur la formule magique afin que les forces écologistes et centristes y soient mieux intégrées.

Les médias suisses sont unanimes sur le fait que la prochaine élection au Conseil fédéral sera palpitante. «Elle sera sans doute plus incontrôlable, mais aussi plus libre et passionnante», prédit la NZZ. La grande «déculottée» est encore à venir, juge Watson, qui voit se dessiner une bataille entre les partis, notamment les Vert-e-s, autour de la future composition du Conseil fédéral.

Beat Jans, consensuel et urbain

Les journalistes sont également unanimes sur la nature consensuelle du nouvel élu qui représente la Suisse urbaine. L'attitude «non dogmatique et ouverte au compromis» de Beat Jans a convaincu les puissants représentants des agriculteurs au Parlement et au-delà, constate le Tages-Anzeiger.

L'élection de Beat Jans est une bonne nouvelle pour la stabilité du pays, selon le journal grison «Südostschweiz», publié dans le canton du candidat PS malheureux Jon Pult. Le journal décrit le nouvel élu comme un «politicien consensuel qui a peut-être un jour marché sur les pieds des paysans, mais qui, depuis lors, emprunte avec habileté les bons chemins et évite les bousculades».

Un brin déçu, il fait cependant remarquer qu"il n'est pas exclu que Jon Pult aurait pu donner des impulsions plus fortes» au sein du gouvernement.

mabe, ats