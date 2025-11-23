  1. Clients Privés
Culture La structure Musique-école du Conservatoire de Lausanne a 20 ans

ATS

23.11.2025 - 09:20

La structure Musique-école du Conservatoire de Lausanne fête son 20e anniversaire. Pour marquer cet événement, une septantaine de jeunes musiciens se produiront mercredi en concert sur la scène du casino de Montbenon.

Plusieurs centaines d'élèves sont passés par la structure Musique-école depuis sa création en 2005 (Image d'illustration).
Plusieurs centaines d'élèves sont passés par la structure Musique-école depuis sa création en 2005 (Image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

23.11.2025, 09:20

23.11.2025, 09:23

Créée en 2005 en collaboration avec les établissements scolaires de Mon-Repos et de l'Elysée, la structure permet à des élèves de l'école obligatoire d'associer leur formation scolaire à une pratique musicale intensive. Les talents bénéficient d'allègements pour concilier les exigences de l'école et de leur art, rappellent le Conservatoire et l'Etat de Vaud dans un communiqué.

Clap de fin. Les lumières sur le Palais fédéral ont attiré moins de visiteurs qu'en 2024

Clap de finLes lumières sur le Palais fédéral ont attiré moins de visiteurs qu'en 2024

Partie de 13 élèves à sa création, la structure Musique-école en compte aujourd'hui 70. En deux décennies, elle a formé plusieurs centaines d'élèves, dont plusieurs se distinguent aujourd'hui sur la scène musicale. Parmi eux figurent Imelda Gabs, Romain Gili, Donna Zamaros ou Aurore Grosclaude, désormais enseignante au Conservatoire.

Ce modèle, unique dans le canton de Vaud, illustre l'importance de la collaboration entre institutions éducatives et culturelles. Norbert Pfammatter, directeur du Conservatoire, se réjouit du succès de cette structure «qui permet à chaque élève de bénéficier d'un engagement cohérent, qui soutient à la fois son parcours artistique et son développement scolaire», ajoute le communiqué.

