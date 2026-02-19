  1. Clients Privés
À Genève La Suisse accueillera le prochain sommet mondial sur l'IA

ATS

19.2.2026 - 08:45

La Suisse accueillera le prochain sommet mondial sur l’intelligence artificielle (IA), à Genève. Le président de la Confédération Guy Parmelin l’a annoncé jeudi à New Delhi lors du sommet sur l’IA 2026, en présence du premier ministre indien Narendra Modi

Le président de la Confédération Guy Parmelin a annoncé depuis New Delhi la future tenue en Suisse d'un sommet sur l'IA (archives).
Le président de la Confédération Guy Parmelin a annoncé depuis New Delhi la future tenue en Suisse d'un sommet sur l'IA (archives).
ATS

Keystone-SDA

19.02.2026, 08:45

19.02.2026, 09:19

«Je suis heureux d’annoncer que la Suisse est prête à accueillir le prochain sommet à Genève», a déclaré Guy Parmelin dans un discours. Il s’exprimait lors d'une session de travail réunissant des chefs d'Etat et des ministres. Outre Narendra Modi, le président brésilien Lula était également présent.

«Genève est à l’épicentre du multilatéralisme», a aussi dit Guy Parmelin. Genève joue ce rôle de pont aujourd’hui, où la diplomatie rencontre l’innovation, et où les institutions humanitaires, juridiques, scientifiques et économiques travaillent de concert.

Emirats en 2028

La Suisse se réjouit d’organiser le sommet et de travailler en partenariat avec les Emirats arabes unis, qui accueilleront le sommet en 2028, a aussi précisé le Vaudois.

Le Conseil fédéral avait déjà manifesté son intérêt. Depuis 2023, une série de sommets de haut niveau sur l'IA ont eu lieu dans différents pays afin de permettre un échange sur les opportunités et les risques de l'intelligence artificielle pour la société ou dans des domaines tels que la médecine, le climat ou l'agriculture.

