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«Importantes lacunes» La Suisse avant-dernière dans la lutte anti-tabac en Europe

ATS

20.5.2026 - 11:44

La Suisse se classe mal dans le classement européen en matière de lutte contre le tabagisme. Elle occupe l'avant-dernière place parmi les 37 pays européens évalués, a annoncé mercredi l'Association suisse pour la prévention du tabagisme.

La Suisse reste le seul pays évalué à ne toujours pas avoir ratifié la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (image d'illustration).
La Suisse reste le seul pays évalué à ne toujours pas avoir ratifié la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (image d'illustration).
sda

Keystone-SDA

20.05.2026, 11:44

Selon ce classement, la Suisse se retrouve avec les pays d'Europe de l'Est, l'Italie et les pays des Balkans. Seule la Bosnie-Herzégovine est encore moins bien classée. L'Irlande, le Royaume-Uni et les Pays-Bas occupent les trois premières places.

Le rapport souligne les importantes lacunes en matière d’interdiction de la publicité, de protection contre l’ingérence de l’industrie du tabac, de réglementation des nouveaux produits nicotiniques et de prévention. De plus, la Suisse reste le seul pays évalué à ne toujours pas avoir ratifié la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac.

Malgré des ajustements récents, la Suisse continue d’adopter «des lois comportant d’importantes lacunes» et exceptions en faveur de l’industrie du tabac, indique le rapport.

L'Association suisse pour la prévention du tabagisme (AT Suisse) qualifie ce classement de «signal d'alarme politique majeur». Elle réclame des mesures «fortes»: interdiction complète de la publicité, une réglementation stricte des nouveaux produits nicotiniques, la hausse significative des prix du tabac, le renforcement massif de la prévention et la ratification immédiate de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac.

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