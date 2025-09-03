  1. Clients Privés
Ciel calme en Suisse Un seul jour de 2024 a généré plus d’éclairs que tout le mois d’août 2025

ATS

3.9.2025 - 15:21

L'été 2025 a été pauvre en orages en Suisse. Près de 182'000 éclairs ont été comptabilisés, contre 320'000 l'année dernière, indique MeteoNews mercredi sur son site internet.

L'été a été particulièrement pauvre en orages cette année en Suisse.
L'été a été particulièrement pauvre en orages cette année en Suisse.
ATS

Keystone-SDA

03.09.2025, 15:21

03.09.2025, 15:31

Le nombre d'éclairs est nettement inférieur à celui des années précédentes, écrit le service météorologique. L'année dernière, plus d'éclairs ont été enregistrés en un jour que sur le mois d'août entier en 2025.

Les orages majeurs ont également été moins fréquents que ces dernières années. Dans le détail, le plus grand nombre d'éclairs a été enregistré dans le canton de Berne (23'371), suivi des Grisons (21'308).

Les deux cantons sont aussi ceux qui ont connu le plus grand nombre de jours d'orages. La foudre la plus puissante a elle été enregistrée le 3 juillet dans une commune st-galloise.

