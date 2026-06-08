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Faune La Suisse comprend désormais 43 meutes de loups

ATS

8.6.2026 - 12:36

La population de loups en Suisse a continué de croître en 2025. Au total, 43 meutes ont été recensées dans tout le pays, a annoncé lundi la fondation Kora dans son rapport annuel.

La population de loups en Suisse a de nouveau augmenté en 2025. (Photo d'archive)
La population de loups en Suisse a de nouveau augmenté en 2025. (Photo d'archive)
ATS

Keystone-SDA

08.06.2026, 12:36

08.06.2026, 12:40

Les experts ont recensé 350 loups au total, selon la fondation. Une meute s'est établie pour la première fois dans le canton d'Obwald, et une autre a vu le jour dans le canton de Neuchâtel.

Les chercheurs ont également fait des découvertes particulières. Dans le canton de Berne, ils ont identifié une louve braconnée et gestante comme étant la première femelle de la population d'Europe centrale à avoir été enregistrée en Suisse. Selon le rapport, la majorité des loups suisses provient toujours de la population alpine.

En Valais, la fondation a en outre documenté pour la première fois une double reproduction, au cours de laquelle deux femelles se sont reproduites simultanément dans une même meute.

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