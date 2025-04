Dans un contexte d'incertitude mondiale en raison de la politique américaine, la Suisse élargit la liste de ses partenaires commerciaux. Avec l'Association européenne de libre-échange (AELE), dont elle fait partie, elle a conclu un accord de libre-échange avec la Malaisie.

Le ministre de l'économie Guy Parmelin a salué le nouvel accord de libre-échange avec la Malaisie (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Dans un tweet publié vendredi sur X, le ministre de l'économie Guy Parmelin s'est félicité de ce nouvel accord. Ce dernier «renforcera nos relations commerciales, offrira un marché amélioré à nos entreprises et des garanties fortes en matière de protection de l'environnement et des droits des travailleurs».

La secrétaire d'Etat à l'économie Helene Budliger Artieda a aussi salué la conclusion des négociations sur X. «La Suisse continue de renforcer son réseau commercial mondial. La Malaisie, la cinquième plus grande économie en Asie du sud-est, offre des opportunités palpitantes pour les entreprises suisses», a-t-elle écrit.

Huile de palme

Dans un communiqué publié sur son site Internet, l'AELE estime que l'accord permettra d'augmenter le commerce et les investissements entre les deux parties. Les entreprises auront un avantage concurrentiel avec la suppression des droits de douane pour le commerce de marchandises, la réduction des formalités administratives et un accès garanti au marché.

Les domaines couverts sont le commerce des biens et des services, les droits de propriété intellectuelle, les règles d'origine, la facilitation des échanges, les investissements ou la coopération, détaille l'AELE. Et de souligner que, pour la première fois avec un partenaire asiatique, des dispositions permettant un accès mutuel aux marchés publics sont prévues.

L'AELE relève encore que l'accord contient «des engagements forts» en matière de droits humains, de conditions de travail et de protection de l'environnement. Des dispositions spécifiques sur la production et le commerce durable de l'huile de palme et de ses dérivés sont incluses.

Selon le descriptif de l'accord publié sur le site Internet de l'AELE, la Suisse accorde, pour l'huile de palme, à la Malaisie un accès préférentiel limité au marché sous la forme de contingents tarifaires à droits réduits. Ces concessions sont identiques à celles accordées à l'Indonésie et doivent répondre aux mêmes exigences techniques et de durabilité.

Produits agricoles et pharmaceutiques

Les concessions accordées à la Malaisie pour les produits agricoles sont comparables à celles d'autres accords de l'AELE et tiennent compte des politiques agricoles nationales, précise encore le descriptif. Concernant les produits pharmaceutiques fabriqués industriellement, de bonnes pratiques de fabrication sont exigées.

La Suisse a obtenu la possibilité de rapports d'inspection dans le cadre des procédures d'évaluation de la conformité, toujours selon le document. Contacté par Keystone-ATS, le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) ne s'est pas encore exprimé sur le contenu de l'accord.

2,14 milliards d'euros

L'AELE est une organisation intergouvernementale fondée en 1960 qui regroupe la Suisse, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège. Elle a signé des accords de libre-échange avec plus de 40 pays. Un accord avec l'Inde a été conclu il y a un peu plus d'un an, après seize ans de négociations.

Une déclaration conjointe de coopération a été signée en 2010 entre l'AELE et la Malaisie. La première ronde de négociations a eu lieu en 2014. Il est prévu de signer l'accord en juin, a communiqué le Ministère malaisien des investissements, du commerce et des industries sur X.

Selon l'AELE, les échanges avec la Malaisie ont augmenté de 500 millions d'euros depuis 2019, pour atteindre 2,14 milliards d'euros en 2024. Les importations en provenance de Malaisie sont évaluées à 1,09 milliard d'euros et les exportations de l'AELE à 1,05 milliard d'euros.