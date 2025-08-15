  1. Clients Privés
Nations unies La Suisse «déçue» par l'échec sur le plastique et veut une pause

ATS

15.8.2025 - 07:37

La Suisse n'aura pas son Accord de Genève contre la pollution plastique. Vendredi matin devant les autres Etats, son chef négociateur Felix Wertli a relayé la «déception» de sa délégation. Et il demande une «pause» pour réfléchir à la suite des négociations.

Le chef de la délégation suisse Felix Wertli a parlé d'un "moment difficile" après l'échec des pourparlers contre la pollution plastique à Genève (archives).
Le chef de la délégation suisse Felix Wertli a parlé d'un "moment difficile" après l'échec des pourparlers contre la pollution plastique à Genève (archives).
ATS

Keystone-SDA

15.08.2025, 07:37

15.08.2025, 07:41

«C'est un moment difficile», a admis le chef des affaires internationales de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV). «Ce n'était pas dû à un manque d'engagement», a-t-il ajouté, alors que de nombreux pays ont critiqué le président des négociations Luis Vayas Valdivieso.

«Nous avons obtenu des avancées», ajoute l'ambassadeur suisse. «Mais il manquait les étapes significatives qui étaient requises» pour un traité qui puisse oeuvrer contre la pollution plastique, selon lui.

Malgré l'échec, «nos efforts ne peuvent pas non plus s'arrêter», a insisté M. Wertli. Mais après trois ans de négociations lors de différentes réunions, il faut désormais «une pause» pour décider de la future approche, met-il en garde.

Le conseiller fédéral Albert Rösti était venu aider la délégation suisse mercredi soir et jeudi pour tenter d'arracher un accord. Il avait multiplié les rencontres avec ses homologues à Genève et participé à des réunions en petits groupes dans les pourparlers.

