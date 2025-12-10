La Suisse doit verser de l’argent à un extrémiste de droite autrichien

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichés dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

CONSEIL FÉDÉRAL : Les chambres fédérales doivent élire mercredi Guy Parmelin président de la Confédération pour 2026. Le conseiller fédéral UDC vaudois occupera cette fonction pour la deuxième fois de sa carrière. Le libéral-radical tessinois Ignazio Cassis doit être élu à la vice-présidence.

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE : Le Conseil national entame mercredi les débats sur l'initiative populaire «Pour une alimentation sûre – grâce au renforcement de la production indigène durable, à davantage de denrées alimentaires végétales et à une eau potable propre» (initiative sur l'alimentation). Le texte demande notamment d'encourager la production et la consommation de denrées alimentaires végétales plutôt qu'animales ainsi que d'augmenter le degré d'autosuffisance de la Suisse, dans un délai de dix ans. Il ne devrait pas rencontrer de succès, la commission préparatoire l'ayant sèchement rejeté. Le Conseil fédéral y est opposé aussi.

CINÉMA : Les 61es Journées de Soleure, qui se tiendront du 21 au 28 janvier 2026, transformeront une nouvelle fois la cité baroque en capitale du cinéma suisse. Son directeur artistique Niccolo Castelli doit dévoiler la programmation au Rex à Berne mercredi matin. On sait déjà que l'invitée d'honneur est la cinéaste genevoise Edna Politi, dont l'œuvre, nourrie d'influences arabes, juives et européennes, est saluée pour son regard nuancé sur le Proche-Orient.

DROITS HUMAINS : Les ministres du Conseil de l'Europe doivent débattre mercredi des migrations et de la convention européenne des droits de l'homme. Cette conférence ministérielle informelle se tient à l'initiative du secrétaire général Alain Berset. Ces dernières années, les questions liées aux migrations sont devenues l'objet d'un intense débat politique dans (et entre) de nombreux Etats membres du Conseil de l'Europe, ajoute l'organisation.

FRANCE : L'ex-président français Nicolas Sarkozy lance mercredi la parution de son livre racontant ses trois semaines de détention après sa condamnation dans le procès libyen, avec une dédicace de ce «Journal d'un prisonnier» dans une grande librairie à Paris. Condamné à cinq ans de prison en septembre dans l'affaire du financement libyen de sa campagne électorale de 2007, M. Sarkozy avait été remis en liberté sous contrôle judiciaire le 10 novembre après 20 jours de détention à la prison parisienne de la santé.

FOOTBALL : Le Real Madrid et Manchester City s'affrontent mercredi à 21h00 dans le choc de la 6e journée de Ligue des champions de football. Le vainqueur prendra une option sérieuse sur la qualification directe pour les 8es de finale. En tête de la phase de ligue, Arsenal accueille le Club Bruges, alors que le tenant du titre, le Paris Saint-Germain, se rend sur la pelouse de l'Athletic Bilbao. Le Borussia Dortmund du Suisse Gregor Kobel reçoit, lui, les Norvégiens de Bodö/Glimt.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 10 décembre, c'est aujourd'hui la journée des droits de l'homme. Elle vise à réaffirmer les valeurs des droits fondamentaux et à montrer qu'ils demeurent une force gagnante pour l'humanité. Toutes les informations sur le site de l'ONU: https://www.un.org/fr/observances/human-rights-day

Vu dans la presse

DROITS DE DOUANE : Une baisse rétroactive des droits de douane américains sur les produits suisses devrait être annoncée dans les prochains jours, affirme mercredi la Neue Zürcher Zeitung. L'administration fédérale a publié mardi par erreur un communiqué annonçant une baisse rétroactive des taxes américaines de 39 à 15% à partir du 14 novembre, avant de le retirer, relate le journal. Le retrait ne concernait pas le contenu du communiqué, mais uniquement le moment choisi pour sa publication, selon la NZZ.

CONSOMMATION : Si de nombreux ménages suisses font leurs courses en France ou en Allemagne pour obtenir des prix plus bas, les Français font aussi leurs emplettes en Suisse, rapportent mercredi 24 Heures et la Tribune de Genève, citant l'Institut national français de la statistique et des études économiques (Insee). En 2024, les foyers français frontaliers ont réalisé en moyenne 44 achats en Suisse pour un montant total de 1600 euros. Ils se rendent principalement dans les hôtels et restaurants, les supermarchés, les stations-service et les magasins de tabac, les boutiques d'habillement et de chaussures, ainsi que les boutiques de cosmétiques, les pharmacies et les commerces d'ameublement et d'équipement de la maison.

EXTRÉMISME : La Suisse, qui a interdit l'année dernière à l'extrémiste de droite autrichien Martin Sellner d'entrer sur son territoire, doit lui verser 3000 francs, car la mesure était illégale, rapportent mercredi le Tages-Anzeiger, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung et le Bund. Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a annulé cette mesure, estimant que les conditions n'étaient pas réunies pour la prononcer. Il n'y avait pas de danger réel et grave, précise le TAF. La demande d'interdiction d'entrée sur le territoire avait été déposée par la police cantonale de Zurich. La décision du TAF est définitive et ne peut être contestée par l'Office fédéral de la police (fedpol).

Anniversaires et jubilés

- Il y a 20 ans (2005) : 108 personnes sont tuées lorsqu'un avion de la compagnie aérienne Sosoliso prend feu lors d'un atterrissage forcé à Port Harcourt au Nigeria. Deux personnes ont survécu.

- Il y a 25 ans (2000) : Ion Iliescu devient président de Roumanie. Il a joué un rôle déterminant dans la révolution de 1989 contre le dictateur communiste Nicolae Ceaucescu.

- Il y a 60 ans (1965) : naissance de la réalisatrice genevoise Stéphanie Morgenstern ("Flashpoint").

- Il y a 180 ans (1845) : l'inventeur britannique Robert William Thomson dépose le brevet pour les pneumatiques en caoutchouc.

- Il y a 475 ans (1550) : le réformateur allemand Martin Luther consomme la rupture avec l'Eglise catholique romaine en brûlant, avec d'autres écrits, la bulle d'interdiction «Exsurge Domine» du pape Léon X, datée du 15 juin 1520.

Le dicton du jour

«A Sainte-Julie, le soleil ne quitte pas son lit».