  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Multiples défis La Suisse est dépendante des médecins étrangers

ATS

15.4.2026 - 09:16

La Suisse est tributaire des médecins formés à l'étranger. Plus de quatre médecins sur dix en exercice en 2025 ont obtenu leurs diplômes hors des frontières, selon la dernière statistique médicale de la Fédération suisse des médecins (FMH), publiée mercredi.

Le système de santé reste «structurellement tributaire des médecins diplômés à l'étranger», dont la part atteint 43%, souligne la FMH (image symbolique).
Le système de santé reste «structurellement tributaire des médecins diplômés à l'étranger», dont la part atteint 43%, souligne la FMH (image symbolique).
ATS

Keystone-SDA

15.04.2026, 09:16

15.04.2026, 10:04

Au total, 44'612 médecins exerçaient en Suisse en 2025, soit une hausse de 5% en un an, indique la FMH dans un communiqué. Cette augmentation ne suffit toutefois pas face au vieillissement de la population et du corps médical: un quart des praticiens ont 60 ans ou plus, avertit la FMH.

Le système de santé reste «structurellement tributaire des médecins diplômés à l'étranger». Leur part est en croissance et atteignait 43% en 2025.

En 2025, plus de la moitié (52%) des 1132 nouveaux titres de spécialiste fédéraux ont été délivrés à des titulaires d'un diplôme de médecin étranger. A quoi s'ajoutent les 1533 titres de spécialistes étrangers reconnus la même année.

En tout, quelque 75% des médecins qui sont entrés dans le système de santé l'année dernière sont titulaires d’un diplôme obtenu à l’étranger, «une statistique qui n'a cessé d'augmenter ces dernières années», précise la FMH à Keystone-ATS. La plupart ont fait leurs études en Allemange, Italie, France ou Autriche.

Meilleures conditions de travail nécessaires

Toutes disciplines confondues, la densité médicale s'établit à 4,2 équivalents plein temps pour 1000 habitants, un chiffre comparable aux pays voisins. La situation est en revanche beaucoup plus tendue dans la médecine de premier recours (0,9 EPT pour 1000 habitants). Un tiers des cabinets de médecine de famille n'acceptent plus de nouveaux patients, rappelle la FMH.

Pour faire face à ces défis, la faîtière demande plusieurs mesures, notamment une augmentation des places d'études en médecine humaine et des postes de formation postgraduée en cabinet. La FMH plaide également pour de meilleures conditions de travail, qui passent par un allègement de la charge administrative et des modèles de temps de travail plus équilibrés.

En moyenne, les médecins travaillent environ 43 heures par semaine. Cela est considéré dans la profession comme du «temps partiel» alors que les jeunes générations demandent des conditions de travail calquées sur les normes nationales, explique le vice-président de la FMH Christoph Bosshard, dans le dernier numéro du Bulletin des médecins. Et de rappeler que le temps de travail hebdomadaire moyen en Suisse était de 31 heures en 2024, selon l'Office fédéral de la statistique.

Les plus lus

«Il me caresse, il passe sous ma robe» - L’étau se resserre sur Patrick Bruel !
Depuis son retour à la Maison Blanche, Trump fait exploser sa fortune
Chez Migros, une matinée d’entretiens… et 25 licenciements à la clé
Un senior décède après une dispute au sujet d’un chien
La Russie prête à voler au secours de la Chine
Plusieurs milliers de produits concernés : Coop fait sa révolution de palais !