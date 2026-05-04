Le mois d'avril 2026 a été extrêmement sec en Suisse et entraîne les premières conséquences pour les sols et l'agriculture. Il est désormais décisif de savoir si les pluies seront suffisantes dans les semaines à venir.

Rien que du soleil : le mois d'avril a été nettement trop sec. (Image d'illustration) sda

Lea Oetiker Lea Oetiker

Le mois d'avril 2026 a été exceptionnellement sec en Suisse. Dans tout le pays, il n'est tombé en maints endroits que 10 à 30 pour cent de la quantité habituelle de précipitations. Le Plateau central et le canton de Berne ont été particulièrement touchés.

De nombreuses stations de mesure ont enregistré un nouveau record de sécheresse pour le mois d'avril. Des localités comme Interlaken (BE), Fribourg, Aarau et Zofingen (AG) ou Arbon (TG) ont enregistré des précipitations plus faibles que jamais et ce depuis le début des séries de mesures. A Kandersteg (BE), où les enregistrements remontent à 1900, une valeur historiquement basse a également été atteinte.

Cependant, un mois d'avril sec n'est pas encore un indicateur fiable d'une sécheresse estivale. «Mais cela augmente le risque», explique Quirin Beck de MeteoNews, interrogé par blue News.

Des conséquences sensibles pour l'agriculture

«Les sols commencent la saison chaude plus secs, ce qui rend les plantes et les cours d'eau plus vulnérables», poursuit le météorologue. Mais ce qui est décisif, c'est la manière dont la situation va évoluer au cours des mois de mai et juin : S'il tombe suffisamment de pluie durant cette période, la situation peut se détendre rapidement, «mais si le temps reste chaud et sec, la probabilité d'une sécheresse augmente nettement».

La sécheresse persistante a déjà des conséquences sensibles pour l'agriculture. C'est surtout l'humidité du sol qui fait défaut en de nombreux endroits. Les jeunes cultures comme le maïs, les betteraves sucrières et l'herbe fraîchement semée sont particulièrement touchées. Elles germent moins bien ou poussent plus lentement.

Les prairies fournissent également moins de fourrage, ce qui pourrait peser sur l'élevage plus tard dans l'année. Les céréales et la vigne sont certes considérées comme relativement robustes, mais elles réagissent elles aussi de manière sensible si la sécheresse persiste, avec de possibles pertes de rendement.

Les semaines à venir sont décisives

«À court terme, seules l'irrigation, des stratégies de culture adaptées et des précipitations le plus tôt possible peuvent aider à éviter des dommages plus importants», explique Quirin Beck.

Car les semaines à venir sont décisives : elles détermineront si l'humidité du sol peut se rétablir après ce mois d'avril sec. La pluie stabiliserait la germination et la croissance et aiderait les plantes à former des racines plus profondes.

En l'absence de pluie, la situation risque de s'aggraver : les sols continuent de se dessécher et les plantes sont soumises à un stress précoce, ce qui augmente considérablement la probabilité de pertes de rendement ultérieures.

Une seule chute de pluie ne suffit pas

Dans ce contexte, une seule forte chute de pluie ne suffit pas à compenser la sécheresse. «Ce qui est décisif, c'est la somme des précipitations sur plusieurs semaines», reprend Quirin Beck. Les sols doivent être lentement réhumidifiés pour que l'eau puisse s'infiltrer dans les couches profondes.

L'idéal serait des précipitations régulières et modérées sur deux à quatre semaines plutôt que des pluies intenses et courtes. Car après des phases de sécheresse prolongées, de nombreux sols n'ont qu'une capacité d'absorption limitée. La couche supérieure est souvent desséchée ou encroûtée, parfois même hydrophobe. Les fortes pluies ne peuvent alors guère s'infiltrer, une partie de l'eau s'écoule en surface et peut provoquer localement une érosion ou de petites inondations.

Il est plus efficace d'avoir des pluies régulières et continues qui reconstituent progressivement l'humidité du sol. C'est donc dans les semaines à venir que se décidera si la situation se détend ou s'aggrave.