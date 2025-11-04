MétéoSuisse et l'ETH Zurich présentent de nouveaux scénarios climatiques : La Suisse se réchauffe nettement plus vite que la moyenne mondiale, les chaleurs extrêmes, les sécheresses estivales et les fortes précipitations augmentent, la couverture neigeuse diminue.

La Suisse plus exposée au changement climatique qu'attendu Le climat en Suisse devient plus chaud, plus sec et plus imprévisible. C'est ce que montrent les nouveaux scénarios climatiques suisses. Selon un rapport publié mardi, la hausse des températures en Suisse pourrait encore être plus élevée que prévu. Par rapport au réchauffement moyen de la planète, la dérive climatique en Suisse est plus prononcée, indiquent MétéoSuisse et l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ). Alors que la température mondiale a augmenté de 1,3 degré, le réchauffement par rapport à l'ère préindustrielle atteint déjà 2,9 degrés en Suisse. 04.11.2025

Quatre tendances marquent l'avenir : davantage de jours de chaleur et de nuits tropicales, des étés plus secs, de fortes précipitations plus intenses et nettement moins de neige.

Dans les villes, les nuits tropicales seront massivement plus fréquentes ; au Tessin, les vagues de chaleur pourraient régulièrement rendre le travail en plein air plus difficile. Les scénarios constituent la base de la stratégie fédérale d'adaptation au climat.

La Suisse fait partie des régions particulièrement touchées par le réchauffement climatique. C'est ce qu'indiquent les nouveaux scénarios climatiques 2025 présentés conjointement par MétéoSuisse et l'EPF de Zurich ce mardi – en présence de la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider. Aujourd'hui déjà, le réchauffement en Suisse est d'environ +2,9 degrés par rapport à l'ère préindustrielle, alors que l'on mesure environ +1,3 degrés à l'échelle mondiale.

«Les nouveaux scénarios climatiques nous donnent une image plus concrète des changements climatiques en Suisse pour les prochaines décennies. Ils nous aident à évaluer les évolutions et à planifier des mesures appropriées – pour protéger notre environnement, nos villes et notre agriculture», a déclaré Baume-Schneider lors de la présentation.

Les chercheurs identifient clairement quatre tendances clés.

Des chaleurs plus extrêmes

Les vagues de chaleur vont se multiplier en Suisse. Sebastian Christoph Gollnow/dpa

La charge de chaleur augmente nettement. Les régions situées à basse altitude – en particulier les villes – connaîtront à l'avenir nettement plus de jours de canicule et de nuits tropicales. Le jour le plus chaud d'une année sera en moyenne environ 4,4 degrés plus chaud qu'aujourd'hui.

A Zurich, on s'attend à environ cinq fois plus de nuits tropicales d'ici la fin du siècle que pendant la période de comparaison 1991-2020. Au Tessin, la situation s'aggrave encore plus nettement : à Lugano, un réchauffement global de deux degrés pourrait entraîner jusqu'à 37 nuits tropicales en l'espace de dix semaines seulement.

La chaleur extrême ne pèse pas seulement sur la santé, mais aussi sur l'économie. Les travaux en plein air deviennent de plus en plus difficiles, les performances physiques et mentales diminuent. Les personnes âgées et les enfants sont particulièrement vulnérables.

Des étés secs

En Suisse, le temps sera de plus en plus sec à l'avenir. KEYSTONE

Parallèlement au réchauffement, les étés se dessèchent de plus en plus. Au cours des 40 dernières années, la sécheresse estivale a déjà sensiblement augmenté – à l'avenir, elle s'intensifiera d'environ 44 pour cent.

La raison en est la combinaison de la hausse des températures, de l'augmentation de l'évaporation et de la diminution des précipitations. Les sols deviennent ainsi nettement plus secs et le risque d'incendie de forêt augmente de manière significative. À Sion, le risque d'incendie de forêt lié aux conditions météorologiques pourrait être élevé jusqu'à 27 jours par an à l'avenir.

Les étés secs ont également des répercussions sur l'agriculture et la production d'énergie : Pertes de récoltes, baisse des niveaux d'eau et restrictions de la navigation en sont les conséquences possibles.

De fortes précipitations plus violentes et plus fréquentes

Les précipitations violentes devraient augmenter. KEYSTONE

Parallèlement à des phases de sécheresse plus longues, les intempéries se multiplieront. L'air peut absorber jusqu'à sept pour cent d'eau en plus par degré de réchauffement, ce qui renforce nettement l'intensité des précipitations.

Les chercheurs s'attendent à des pluies violentes plus fréquentes à toutes les saisons, notamment sous forme d'orages brefs et intenses. De telles précipitations intenses augmentent le risque d'inondations, de crues soudaines et de tempêtes de grêle – avec des conséquences pour les maisons, les infrastructures et les entreprises.

Même si la quantité totale de précipitations diminue en été, certains événements seront plus intenses. Les pluies seront donc moins fréquentes, mais d'autant plus violentes.

Moins de neige et hausse de l'isotherme zéro degré

Une image de plus en plus rare : d'épaisses couches de neige en Suisse. Keystone/Andrea Soltermann

Le réchauffement touche également les Alpes. L'isotherme zéro degré hivernal monte en moyenne d'environ 550 mètres – d'environ 900 mètres actuellement à environ 1450 mètres d'altitude. La limite naturelle des chutes de neige se déplace ainsi nettement vers le haut.

Aux basses et moyennes altitudes, il y aura désormais plus de pluie que de neige. Le manteau neigeux s'amincit et reste moins longtemps en place. Chaque décennie, les Alpes pourraient perdre jusqu'à huit centimètres de neige.

Cela a des conséquences pour les stations de sports d'hiver, le régime des eaux et les écosystèmes. De nombreuses stations de ski doivent se préparer à un avenir sans saison d'enneigement fiable, alors que l'eau de fonte fait de plus en plus défaut en été.