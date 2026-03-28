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Commerce mondial La Suisse et des dizaines de pays avancent sur l'e-commerce

ATS

28.3.2026 - 15:29

La Suisse et 65 autres membres de l'OMC, dont l'UE, ont approuvé à Yaoundé des arrangements provisoires en vue d'appliquer leur accord sur le commerce électronique. Ils rassemblent environ 70% du commerce mondial.

La Suisse du président de la Confédération Guy Parmelin et de la secrétaire d'Etat Helene Budliger Artieda et des dizaines de pays vont faciliter l'accès des PME aux marchés numériques mondiaux.
La Suisse du président de la Confédération Guy Parmelin et de la secrétaire d'Etat Helene Budliger Artieda et des dizaines de pays vont faciliter l'accès des PME aux marchés numériques mondiaux.
ATS

Keystone-SDA

28.03.2026, 15:29

28.03.2026, 15:30

Ces membres vont continuer de tenter d'arrimer cet accord plurilatéral, validé en 2024, à l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Mais en marge de la ministérielle de l'institution au Cameroun, ils ont décidé samedi d'avancer pour l'appliquer. Celui-ci, qui porte sur des questions allant des transactions numériques aux paiements électroniques en passant par la protection des données, entrera en vigueur quand 45 pays participants l'auront ratifié.

La secrétaire d'Etat à l'économie Helene Budliger Artieda a salué un «jalon pour l'OMC». L'accord permet de la transparence et de l'interopérabilité. Il va «réduire les barrières, favoriser l'innovation et permettre aux entreprises de toute taille de participer en toute confiance aux marchés numériques mondiaux», ajoute la cheffe de la délégation suisse.

Selon les estimations, s'il était appliqué par tous les membres de l'OMC, l'arrangement pourrait faire progresser le Produit intérieur brut (PIB) mondial de 8700 milliards de dollars d'ici 2040. Les pays pauvres et à revenus intermédiaires inférieurs seraient ceux qui obtiendraient le plus d'avantages. Et ne pas appliquer l'accord coûte 159 milliards de dollars chaque année.

«Les pays participants aident à établir un cadre réglementaire partagé», a estimé la directrice générale de l'OMC Ngozi Okonjo-Iweala. Et d'estimer qu'ils montrent que le système commercial multilatéral peut répondre aux nouveaux défis.

Le commerce numérique alimente plus de 60% du PIB mondial. L'accord va réduire les barrières pour les PME et renforcer l'accès aux marchés mondiaux. Et les pays en développement seront soutenus.

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