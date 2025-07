La Suisse et ses avions de combat: une succession de ratés

Les problèmes du F-35 ne sont pas un cas isolé. Si l'armée suisse veut acheter de nouveaux avions de combat, elle rencontre régulièrement de grosses difficultés depuis les années 1960 et même un conseiller fédéral a déjà démissionné.

Selon les plans de la Confédération et de l'armée, les avions de combat de type F-35 (en bas) doivent remplacer l'actuel F/A-18 (en haut à gauche). Image : sda

Bruno Bötschi Bruno Bötschi

En Suisse, l'achat de nouveaux avions de combat met régulièrement les politiciens dans l'embarras et échauffe les esprits des électeurs.

«Parfois, le Parlement est trompé. Parfois, les avions sont tout simplement trop chers. Et parfois, le peuple ne veut tout simplement pas faire ce qu'on lui demande», a déclaré la semaine dernière le «Blick» en se penchant sur «des décennies de faillites, de malchances et de pannes».

Tout a commencé avec le scandale dit des «Mirage», qui a occupé l'opinion publique au début des années 1960 et ébranlé durablement la confiance dans l'armée et les institutions politiques.

La démission du ministre de la Défense Paul Chaudet fin novembre 1966 marque la fin de l'affaire. Le scandale a en outre conduit à la création de la première commission d'enquête parlementaire.

De la votation avortée sur l'achat de 22 avions Gripen en 2014 à l'affaire des Mirage au début des années 1960, retour sur l'histoire de l'armée de l'air suisse.

2014: un discours machiste fait chuter le Gripen

En 2010, le Conseil fédéral choisit le Gripen du constructeur suédois Saab comme avion de combat - et ce, bien qu'il ne figure pas en première position dans l'évaluation technique. La Suède veut terminer le développement du jet en collaboration avec le groupe d'armement local Ruag, tandis que la Suisse espère ainsi acquérir davantage de savoir-faire technique.

Par la suite, des rapports secrets sont rendus publics. Ces documents révèlent que l'avion de combat monoréacteur polyvalent aurait échoué à des tests. Parallèlement, des pilotes militaires suisses expriment leurs inquiétudes, car ils souhaitent acheter un meilleur avion.

En 2014, avec le non au Gripen, les électeurs suisses disent non à un projet militaire pour la première fois depuis deux décennies. Image : SRF

Le Conseil fédéral ne fait pas non plus la meilleure figure à cette époque. Le point culminant est une manifestation pro-Gripen, au cours de laquelle le conseiller fédéral Ueli Maurer fait une remarque machiste et compare les ménagères à des objets usuels: «Combien d'objets usuels vieux de 30 ans avez-vous encore à la maison?» Réponse de Maurer: «Chez nous, il n'y en a plus beaucoup, sauf bien sûr la femme qui s'occupe du ménage».

La conséquence? Un rappel à l'ordre dans les urnes: 53,4% des Suisses disent non au Gripen. Pour la première fois depuis 20 ans, les électeurs rejettent un projet de politique militaire.

1993: l'initiative «Stop F/A-18» fait trembler l'armée

Au printemps 1992, le Conseil national et le Conseil des Etats disent oui à l'achat de 34 avions de combat du type américain F/A-18 pour un prix de 3,5 milliards de francs. Mais cette acquisition ne se déroule pas non plus sans heurts sur la scène politique.

Suite à la décision d'achat, le Groupe pour une Suisse sans armée (GSsA) lance une initiative populaire «Stop F/A 18». Celle-ci est certes rejetée par les électeurs en 1989. Les 42,8% de votes positifs sont cependant un signe clair de méfiance.

Le jour de la votation en juin 1993, le GSsA organise un concert sur la Place fédérale à Berne. Photo : zVg

Cinq ans plus tard, les premiers avions de combat F/A-18 sont livrés. Quelques mois avant que le dernier appareil ne soit remis à l'armée en 1999, un appareil s'écrase dans le canton du Valais.

Aujourd'hui, les Forces aériennes suisses disposent toujours de 30 avions de combat F/A-18. Toutefois, seule la moitié d'entre eux sont entretenus pour l'engagement.

1972: renoncer au Corsair et ensuite ne pas faire le meilleur choix

«Après le scandale des Mirage en 1964, les Forces aériennes ont du mal à acquérir les nouveaux avions de combat dont elles ont un besoin urgent. En 1972, le Conseil fédéral refuse même de signer un contrat d'achat prêt à l'emploi», écrit la «WOZ» en avril 2008 dans le cinquième épisode de sa série sur l'histoire des avions de combat suisses.

En 1972, le Conseil fédéral dit non à l'achat du Corsair A-7D en raison de finances fédérales trop serrées.

Le chef des forces aériennes de l'époque, Eugen Studer, craint de se retrouver avec une flotte peu crédible et sans avions modernes. «Nous ne monterons pas un magasin d'antiquités dans les Forces aériennes», déclare-t-il, cité par les médias.

En 2008, la WOZ publie une série en plusieurs parties sur l'histoire des avions de combat suisses. Image : WOZ

Trois ans plus tard, les perspectives financières ne sont toujours pas roses, mais la Confédération et le Parlement se mettent tout de même d'accord sur l'achat de nouveaux avions de combat. En août 1975, le oui l'emporte pour l'achat de 72 F-5 Tiger pour un prix d'environ 1,2 milliard de francs.

Des voix critiques affirment certes que l'avion n'est pas le meilleur, mais qu'il est certainement le plus approprié compte tenu des possibilités financières.

L'acquisition des Tiger est en outre entachée par le scandale Lockheed. Plusieurs fabricants d'armes américains sont impliqués dans cette affaire de corruption. Le fabricant du Tigre, Northrop, est également confronté à des accusations de pots-de-vin. La Confédération disculpe finalement l'entreprise en ouvrant une enquête.

1964: Après le scandale des Mirage, des têtes tombent

Le 30 juin 1960, le Conseil fédéral présente un nouvel ordre des troupes: la Suisse doit mettre sur pied une armée équipée de matériel high-tech, capable de faire face à n'importe quel adversaire. Le Conseil national et le Conseil des Etats approuvent le projet en automne 1960, contre les voix de la gauche.

Un an plus tard, le Conseil fédéral déclare logiquement vouloir acquérir 100 Mirage III S français: «Sans ce renouvellement et cette modernisation du parc d'avions des Forces aériennes, l'œuvre entamée serait non seulement incomplète, mais elle souffrirait d'une faiblesse essentielle».

En été 2014, la NZZ décrit comment l'acquisition prévue de Mirage est devenue "hors de contrôle". Image : NZZ

Le Parlement approuve 870 millions de francs - mais les coûts ne tardent pas à déraper. En 1964, le Conseil fédéral demande un crédit supplémentaire de 576 millions de francs. Quatre semaines plus tard, le conseiller fédéral Kurt Furgler monte à la tribune du Conseil national: «Le Conseil fédéral n'a pas rempli son mandat». Et de poursuivre: «Il existe une valeur limite pour les sous-estimations autorisées ; cette valeur limite est ici dépassée».

«Le rapport Furgler, qui équivaut à un bang politique supersonique en ces temps troublés, a pour conséquence que seuls 57 avions Mirage seront achetés au lieu de 100. Immédiatement, les têtes du chef de l'état-major général Jakob Annasohn et d'Etienne Primault, chef d'armes des Forces aériennes, tombent», c'est ainsi que la «NZZ» revient en 2014 sur le scandale des Mirage.

Le conseiller fédéral Paul Chaudet, bien que son image soit au plus bas, parvient pour l'instant à se maintenir. La démission du ministre de la Défense en novembre 1966 marque la fin de l'affaire.

Jusqu'en 1970, 57 Mirage sont livrés. La Suisse achète au total 61 modèles, dont dix sont perdus au fil des années à la suite d'un crash. Jusqu'à la fin des années 1990, ils constituent l'épine dorsale des forces aériennes.

