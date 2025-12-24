  1. Clients Privés
Pas un cas isolé La Suisse extrade un espion russe présumé vers l'Allemagne

ATS

24.12.2025 - 08:13

Plus de sept mois après son arrestation dans le canton de Thurgovie, un agent russe présumé a été extradé mardi vers l’Allemagne. Le suspect a été présenté à Karlsruhe devant le juge d’instruction de la Cour fédérale allemande de justice.

Plus de sept mois après son arrestation en Suisse, un espion présumé au profit de la Russie a été présenté à Karlsruhe à la justice fédérale allemande.
Plus de sept mois après son arrestation en Suisse, un espion présumé au profit de la Russie a été présenté à Karlsruhe à la justice fédérale allemande.
ATS

Keystone-SDA

24.12.2025, 08:13

24.12.2025, 08:33

L’homme a été placé en détention provisoire pour activité présumée d’agent au profit de la Russie, a indiqué le Ministère public allemand, cité par l'agence DPA. Selon ce dernier, l’accusé et deux complices auraient proposé à plusieurs personnes supposément mandatées par la Russie de commettre des attentats incendiaires et à l’explosif contre le transport de marchandises en Allemagne.

Les Ukrainiens devaient, «en se répartissant les tâches, envoyer depuis l’Allemagne à des destinataires en Ukraine des colis contenant des dispositifs explosifs ou incendiaires qui s’enflammeraient pendant le transport».

L’un d’eux aurait déposé fin mars à Cologne deux colis tests contenant notamment des traceurs GPS. D’après l’enquête, l’ordre aurait été donné par l’homme désormais présenté à Karlsruhe. Celui-ci avait été arrêté à la mi-mai dans le canton de Thurgovie à la demande du parquet fédéral allemand.

Pas un cas isolé

Les deux complices, arrêtés également en mai, à Cologne et à Constance, ont déjà comparu devant la justice allemande. Tous deux ont été placés en détention provisoire.

Ces derniers mois, les services de renseignements allemands ont mis en garde à plusieurs reprises contre des actes de sabotage et d’espionnage russes. En 2024 notamment, un colis de fret aérien a pris feu alors qu’il se trouvait encore au sol dans un centre logistique de Leipzig. Le colis contenait un engin incendiaire qui s’est déclenché et a provoqué l’incendie d’un conteneur de fret.

