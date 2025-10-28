EnvironnementLa Suisse dans le peloton de tête des pays les plus polluants
28.10.2025 - 18:18
La Suisse, qui centralise beaucoup de richesses, fait partie des plus grands pollueurs, selon un rapport de l'Oxfam. Sa prospérité est liée à une lourde empreinte carbone, peut-on lire dans un communiqué.
La tranche du 1% le plus riche du pays rejette, à elle seule, huit fois plus de CO2 que la moitié la plus pauvre de la population helvétique, indique Solidar Suisse. Ce rapport passe à 26 fois plus pour le 0,1% le plus riche, précise l'organisation qui s'est procuré les données suisses de l'étude mondiale d'Oxfam.
Celle-ci montre que les pays riches sont responsables des émissions carbone. Les émissions des 1% les plus riches n'ont cessé d'augmenter depuis 1990. Or pas moins de 82% des Suisses se trouvent parmi les 10% les plus riches dans le monde.
Le secteur financier suisse joue un rôle central dans la crise climatique, selon Solidar. Depuis la signature de l'Accord de Paris, UBS a mis à disposition plus de 211 milliards de dollars américains pour des projets liés au pétrole et au gaz, écrit l'organisation. Solidar appelle la Suisse à «assumer ses responsabilités» et à ne «plus profiter de la destruction du climat».