Energie «La Suisse ne pourra pas se passer» du nucléaire, selon le Groupe E

ATS

10.11.2025 - 07:20

La Suisse ne pourra pas se passer de centrales nucléaires, estime le directeur général du Groupe E. Selon lui, le recours croissant aux énergies renouvelables, couplé à l’abandon de l’énergie nucléaire, constitue un risque en matière d’approvisionnement énergétique.

Le directeur général du Groupe E, Alain Sapin, ne voit pas comment la Suisse va pouvoir éviter un retour au nucléaire (archives).
Le directeur général du Groupe E, Alain Sapin, ne voit pas comment la Suisse va pouvoir éviter un retour au nucléaire (archives).
ATS

Keystone-SDA

10.11.2025, 07:20

10.11.2025, 07:32

«Nous allons vers une augmentation des risques. Je précise que je ne suis pas contre les énergies renouvelables, bien au contraire, cela fait des années que Groupe E les encourage. Mais il faudra impérativement disposer de centrales de réserve conventionnelles qui pourraient être démarrées en cas de besoin», soutient Alain Sapin dans un entretien accordé vendredi à La Liberté, en marge d'une conférence à Guin.

M. Sapin a expliqué à son auditoire de vendredi qu'il va falloir construire, ces 25 prochaines années, environ 80% des infrastructures nécessaires à l'approvisionnement énergétique du pays.

A la question de savoir comment cela allait se passer, il a répondu: «si on veut éviter les émissions de CO2, je ne pense pas qu'on pourra se passer de centrales nucléaires, même si cela ne fera pas plaisir à tout le monde. Nous avons des contrats avec la France, mais nous ne pouvons pas compter éternellement sur les autres. Il serait envisageable aussi d'avoir deux ou trois centrales à gaz pour passer l'hiver.»

«Un virage politique»

Pour lui, il appartient désormais au monde politique d'opérer des choix. «En 2010, nous avions un projet nucléaire en sous-participation, mais tout s'est arrêté après Fukushima. Nous avons aussi déposé un projet de centrale à gaz de 400 mégawatts à Cornaux en 20122, rappelle-t-il.

«Depuis 2007, nous essayons de faire de l'éolien à Fribourg sans y parvenir. Ce n'est pas moi qui refuse tous ces projets. Il faudra probablement un virage politique assez sec, je ne sais pas si cela est possible en Suisse», ajoute M. Sapin.

Et de conclure en suggérant: «Je suis libéral de nature, mais peut-être pourrait-on nationaliser un peu le secteur énergétique, comme on l'a fait pour les autoroutes et les voies ferrées».

Dimanche, dans les colonnes de la NZZ am Sonntag, le ministre de l'Énergie, Albert Rösti, avait de nouveau mis en garde contre un risque de pénurie d'électricité en Suisse. «On ne peut pas se passer de l'énergie nucléaire», avait-il déclaré.

Le conseiller fédéral avait précisé ne pas souhaiter cette option, mais estimer que le développement de l'énergie hydraulique, solaire et éolienne progressait trop lentement. «Si, de manière inattendue, la filière éolienne décolle, que de nombreuses centrales hydroélectriques sont construites et que davantage de centrales solaires alpines voient le jour, je serai le premier à renoncer au nucléaire», a-t-il ajouté.

